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Нафта дорожчає 22 вересня, оскільки побоювання щодо пропозиції перевершили побоювання з приводу рецесії
08:37 22.09.2022 |
Нафта відновилася в четвер після падіння на 1% на попередній сесії, оскільки побоювання з приводу нестачі запасів напередодні зими затьмарили побоювання щодо глобальної рецесії.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 50 центів, або 0,6%, до 90,33 долара за барель на 03:19 за Грінвічем, відігравши втрати на початку торгів в Азії. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 45 центів до $83,39.
Обидва контрольні показники впали майже до двотижневого мінімуму в середу після того, як Федеральна резервна система США втретє підвищила відсоткові ставки на 75 базисних пунктів, щоб приборкати інфляцію, і сигналізувала про те, що вартість запозичень продовжуватиме зростати цього року.
За словами аналітиків Haitong Futures, ринок врахував очікування підвищення ставки, і заява ФРС не викликала особливого подиву.
Тим часом деякі китайські нафтопереробні заводи розглядають можливість збільшення обсягів виробництва в жовтні, очікуючи підвищення попиту та потенційної зміни політики Пекіна щодо експорту палива, що може підвищити попит на сиру нафту.
Але ціни на нафту залишаються під тиском з боку продавців через накопичення запасів та погіршення економічних перспектив, зазначають аналітики Citi у дописі.
Запаси сирої нафти в США зросли на 1,1 млн. барелів за тиждень до 16 вересня до 430,8 млн. барелів, що менше, ніж очікувалося аналітиками в опитуванні Reuters про зростання на 2,2 млн. барелів.
Стрімке зростання долара також стримує зростання цін на нафту, оскільки він робить її дорожчим для багатьох покупців. Індекс долара досяг 20-річного максимуму по відношенню до кошика інших валют у середу.
Німеччина в середу націоналізувала імпортера газу Uniper, а Великобританія заявила, що скоротить удвічі рахунки за електроенергію для підприємств у відповідь на кризу поставок, що поглиблюється, яка оголила залежність Європи від російського палива.
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