Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта дорожчає 22 вересня, оскільки побоювання щодо пропозиції перевершили побоювання з приводу рецесії

 

Нафта відновилася в четвер після падіння на 1% на попередній сесії, оскільки побоювання з приводу нестачі запасів напередодні зими затьмарили побоювання щодо глобальної рецесії.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 50 центів, або 0,6%, до 90,33 долара за барель на 03:19 за Грінвічем, відігравши втрати на початку торгів в Азії. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 45 центів до $83,39.

Обидва контрольні показники впали майже до двотижневого мінімуму в середу після того, як Федеральна резервна система США втретє підвищила відсоткові ставки на 75 базисних пунктів, щоб приборкати інфляцію, і сигналізувала про те, що вартість запозичень продовжуватиме зростати цього року.

За словами аналітиків Haitong Futures, ринок врахував очікування підвищення ставки, і заява ФРС не викликала особливого подиву.

Тим часом деякі китайські нафтопереробні заводи розглядають можливість збільшення обсягів виробництва в жовтні, очікуючи підвищення попиту та потенційної зміни політики Пекіна щодо експорту палива, що може підвищити попит на сиру нафту.

Але ціни на нафту залишаються під тиском з боку продавців через накопичення запасів та погіршення економічних перспектив, зазначають аналітики Citi у дописі.

Запаси сирої нафти в США зросли на 1,1 млн. барелів за тиждень до 16 вересня до 430,8 млн. барелів, що менше, ніж очікувалося аналітиками в опитуванні Reuters про зростання на 2,2 млн. барелів.

Стрімке зростання долара також стримує зростання цін на нафту, оскільки він робить її дорожчим для багатьох покупців. Індекс долара досяг 20-річного максимуму по відношенню до кошика інших валют у середу.

Німеччина в середу націоналізувала імпортера газу Uniper, а Великобританія заявила, що скоротить удвічі рахунки за електроенергію для підприємств у відповідь на кризу поставок, що поглиблюється, яка оголила залежність Європи від російського палива.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2084
  0,3163
 0,87

Курс обміну валют на сьогодні, 09:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3929  0,24 0,58 42,6019  0,26 0,61
EUR 40,5714  0,35 0,86 41,9848  0,46 1,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес