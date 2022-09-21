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Рада підтримала повернення акцизу на пальне
22:21 21.09.2022 |
Верховна Рада України ухвалила 255 голосами законопроєкт №7668-д про повернення акцизів на моторне паливо.
За словами голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, ставки акцизу на бензин та дизель - EUR100 (тут і далі за 1000 літрів), на скраплений газ, бутан та ізобутан - EUR52, на альтернативне моторне паливо та біодизель - EUR100.
Водночас для Міноборони встановлено нульову ставку акцизу на паливо. "Ця пільга діятиме виключно для Міноборони в період воєнного та надзвичайного стану", - уточнив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, закон набуває чинності через день після опублікування, тому повернення акцизів слід очікувати наприкінці вересня.
ПДВ для всіх видів палива залишається на рівні 7%.
Як повідомлялося, у березні 2022 року ВР обнулила акцизи на моторне паливо.
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