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Комітет змінив рішення по законопроєкту про повернення акцизів на пальне до другого читання
18:13 20.09.2022 |
Податковий комітет Верховної Ради змінив рішення по законопроєкту 7668-д щодо повернення оподаткування пального до другого читання.
Про це повідомив у Telegram перший заступник голови комітету, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
Таке рішення підтримало 19 членів комітету.
За його словами, у законопроєкт внесли три змінни.
Перша - прибрали пільгу на 5 років для біопалива.
"Тепер буде: біопаливо та біодизель теж акциз 100€/ 1000 літрів", - пояснив нардеп.
Він нагадав, що раніше до другого читання пропонувалось ставку 26€/ 1000 літрів та біодизеля 18€/ 1000 літрів на 5 років."Друга зміна: зробили пільгу для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану", - додав Железняк.
"Третя зміна, технічна, через прийняття сьогодні в цілому законопроєкту №7732 про зміни оподаткування ренти на видобуток газу, відповідну правку теж прибрали", - пояснив він.
Все інше, за його словами, залишилося без змін:
* бензин 100€/ 1000 літрів
* дизель 100€/ 1000 літрів
* газ 52 €/ 1000 літрів.
ПДВ для всього залишається на рівні 7%.
За словами Железняка, закон буде прийнято в найближчі дні: "виглядає так, що без спецпроцедури". Тому його дія починеться в кінці вересня (через день після опублікування), резюмував нардеп.
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