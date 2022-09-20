Комітет змінив рішення по законопроєкту про повернення акцизів на пальне до другого читання

Податковий комітет Верховної Ради змінив рішення по законопроєкту 7668-д щодо повернення оподаткування пального до другого читання.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови комітету, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Таке рішення підтримало 19 членів комітету.

За його словами, у законопроєкт внесли три змінни.

Перша - прибрали пільгу на 5 років для біопалива.

"Тепер буде: біопаливо та біодизель теж акциз 100€/ 1000 літрів", - пояснив нардеп.

Він нагадав, що раніше до другого читання пропонувалось ставку 26€/ 1000 літрів та біодизеля 18€/ 1000 літрів на 5 років.

"Друга зміна: зробили пільгу для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану", - додав Железняк.

"Третя зміна, технічна, через прийняття сьогодні в цілому законопроєкту №7732 про зміни оподаткування ренти на видобуток газу, відповідну правку теж прибрали", - пояснив він.

Все інше, за його словами, залишилося без змін:

* бензин 100€/ 1000 літрів

* дизель 100€/ 1000 літрів

* газ 52 €/ 1000 літрів.

ПДВ для всього залишається на рівні 7%.

За словами Железняка, закон буде прийнято в найближчі дні: "виглядає так, що без спецпроцедури". Тому його дія починеться в кінці вересня (через день після опублікування), резюмував нардеп.