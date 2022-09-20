Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Комітет змінив рішення по законопроєкту про повернення акцизів на пальне до другого читання

 

Податковий комітет Верховної Ради змінив рішення по законопроєкту 7668-д щодо повернення оподаткування пального до другого читання.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови комітету, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Таке рішення підтримало 19 членів комітету.

За його словами, у законопроєкт внесли три змінни.

Перша - прибрали пільгу на 5 років для біопалива.

"Тепер буде: біопаливо та біодизель теж акциз 100€/ 1000 літрів", - пояснив нардеп.

Він нагадав, що раніше до другого читання пропонувалось ставку 26€/ 1000 літрів та біодизеля 18€/ 1000 літрів на 5 років.

"Друга зміна: зробили пільгу для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану", - додав Железняк.

"Третя зміна, технічна, через прийняття сьогодні в цілому законопроєкту №7732 про зміни оподаткування ренти на видобуток газу, відповідну правку теж прибрали", - пояснив він.

Все інше, за його словами, залишилося без змін:

* бензин 100€/ 1000 літрів
* дизель 100€/ 1000 літрів
* газ 52 €/ 1000 літрів.

ПДВ для всього залишається на рівні 7%.

За словами Железняка, закон буде прийнято в найближчі дні: "виглядає так, що без спецпроцедури". Тому його дія починеться в кінці вересня (через день після опублікування), резюмував нардеп.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5247
  0,0183
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 11:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8932  0,28 0,69 41,8368  0,28 0,68
EUR 40,4755  0,25 0,62 41,6565  0,25 0,61

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес