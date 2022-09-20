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Середні ціни на А-95 і дизпаливо підвищилися
11:18 20.09.2022 |
У вівторок, 20 вересня, порівняно із понеділком, 19 вересня, середні ціни на найбільших заправках України на бензин марки "Євро-95" та дизельне паливо марки "Євро" підвищилися на 0,6% до 50,40-54,33 гривні за літр, а на автогаз збереглися на рівні 26,45 гривні за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 підвищилися на 0,6% із 50,10 гривні за літр до 50,40 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо підвищилися на 0,6% із 54,00 гривні за літр до 54,33 гривні за літр.
Середні ціни на газ збереглися на 26,45 гривні за літр.
Ціни на заправках 20 вересня, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
49,19
|
52,99
|
25,63
|
Окко
|
51,00
|
55,00
|
26,99
|
WOG
|
51,00
|
55,00
|
26,74
|
Середнє значення
|
50,40
|
54,33
|
26,45
|
|
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