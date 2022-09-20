Середні ціни на А-95 і дизпаливо підвищилися

У вівторок, 20 вересня, порівняно із понеділком, 19 вересня, середні ціни на найбільших заправках України на бензин марки "Євро-95" та дизельне паливо марки "Євро" підвищилися на 0,6% до 50,40-54,33 гривні за літр, а на автогаз збереглися на рівні 26,45 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.

Середні ціни на бензин А-95 підвищилися на 0,6% із 50,10 гривні за літр до 50,40 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо підвищилися на 0,6% із 54,00 гривні за літр до 54,33 гривні за літр.

Середні ціни на газ збереглися на 26,45 гривні за літр.





Ціни на заправках 20 вересня, гривні/літр: