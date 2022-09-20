Ціни на нафту змінюються слабко та різноспрямовано, Brent - $92 за барель

Ціни на нафту змінюються слабко та різноспрямовано під час малоактивних торгів у вівторок вдень.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:37 ЕЕТ становить $92,02 за барель, що на $0,02 (0,02%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася на цей час на $0,17 (0,20%), до $85,19 за барель.

Міністерство енергетики США продасть ще 10 млн. барелів нафти зі стратегічного нафтового резерву (SPR) у листопаді, повідомило відомство.

Ці обсяги входять до оголошеного США у березні плану з реалізації нафти з SPR в обсязі 180 млн барелів для боротьби з високими цінами на паливо та перебоями у постачаннях. Спочатку план було розраховано на шість місяців, починаючи з травня. Проте з травня до цього часу адміністрація уклала контракти на постачання лише 155 млн барелів нафти. При цьому останню дату постачання в рамках цих контрактів призначено на 22 жовтня.

Тим часом НПЗ у Китаї подали заявки на постачання додаткових 15 млн. тонн нафтопродуктів у рамках експортної квоти, що може збільшити пропозицію палива у світі, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

У центрі уваги трейдерів цього тижня низка засідань центробанків у світі, включаючи засідання ФРС та Банку Англії. Побоювання, пов'язані з тим, що швидке посилення грошово-кредитної політики світовими ЦБ призведе до рецесії у світовій економіці та падіння попиту на нафту, є одним із ключових факторів, що штовхають вниз нафтовий ринок в останні місяці.

ФРС оголосить про рішення щодо ставки 21 вересня. Більшість учасників ринку очікує, що Федрезерв не прискорюватиме темпи жорсткості монетарної політики і підвищить ставку на 75 б.п. втретє поспіль.