Оптовий ринок пального продовжує падати

За минулий тиждень вартість гуртових партій бензину А-95 знизилась на 50 коп./л, і станом на 16 вересня високооктан пропонувався за 38,50 грн/л. Ціна на дизельне пальне за тиждень зменшилась на 2 грн/л, до 45,00 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Торгівля «п'ятіркою» велася у межах 36-42 грн/л, діапазон пропозицій на високооктан минулого тижня розширився на 1-2 грн/л порівняно з позаминулим тижнем. При цьому найнижчі ціни на нього озвучували в південному і західному регіонах країни - 36-39 грн/л. Традиційно дорожче продавали А-95 у центральному й північному регіонах - 40-42 грн/л.

Пропонувалась на продаж і «двійка» в гурті, її пропозиція була обмежена декількома трейдерами. У п'ятницю, 16 вересня, А-92 в середньому торгувався за 36,75 грн/л, а цінова пропозиція була в межах 34-39,50 грн/л.

«Ціни знижуємо щодня, і навіть за ними клієнти не хочуть контрактуватися. Дійшло до того, що «п'ятірка» торгується за однією ціною в західному й південному регіонах країни. Хоча раніше пропозиції в західних областях були на 0,5-1 грн/л вищі, ніж на півдні», - каже один із опитаних трейдерів.

Дизельні партії 16 вересня торгувались у межах 42,5-48 грн/л, що на 2-3 грн/л нижче, ніж тиждень тому. Як зазвичай, найдешевше дизель можна було купити в південному регіоні країни, де торгівля велася в межах 42,5-44 грн/л, а за тиждень ціна знизилася на 2-2,5 грн/л.

Дещо дорожче продавали в західному регіоні країни, тут ДП в п'ятницю можна було придбати за 43-44 грн/л, що також дешевше на 2-3 грн/л. Уже другий тиждень поспіль ціни в південному й західному регіонах країни тримаються на одному рівні. Це свідчить про те, що конкуренція між трейдерами в цих регіонах посилилась, а боротьба за клієнта ведеться дисконтами й знижками на ресурс навіть у збиток собі.

У північному й центральному регіонах вартість ДП за тиждень знизилась не так стрімко, на 1-2 грн/л, і 16 вересня торгівля в цих областях велася в межах 44-48 грн/л.

«Трейдери очікували на повернення акцизу, деякі навіть зробили запаси у себе на базах, заморозили під це великі кошти, а повернення податку з огляду на все відбудеться нескоро», - каже співрозмовник видання, зазначивши, що ці надлишки тиснуть на ринок, та ще й котирування в Європі за два дні впали більш ніж на $100/т.

«А торгувати потрібно, от і доводиться продавати часом за собівартістю», - скаржиться трейдер.