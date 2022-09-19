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Ціни на нафту зростають 19 вересня через побоювання з приводу поставок
08:04 19.09.2022 |
Ціни на нафту зросли в понеділок через послаблення долара і побоювання з приводу поставок напередодні грудневого ембарго Європейського союзу на російську нафту, які компенсували побоювання з приводу глобальної рецесії, яка може знизити попит на пальне.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 60 центів, або 0,7%, до 91,95 долара за барель до 03:30 за Гринвічем після зростання на 0,5% у п'ятницю. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 85,50 доларів за барель, що на 39 центів вище, або на 0,5%. Термін дії контракту на місяць спливає у вівторок.
Обидва контракти, які минулого тижня впали більш ніж на 1% через побоювання, що чергове підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою може сповільнити глобальне зростання, було підтримано слабшим доларом, який відірвався від багаторічних максимумів. Слабший долар США робить товари, номіновані в доларах, менш дорогими для власників інших валют.
На думку аналітиків, ризик нових перебоїв із поставками залишається, тоді як ослаблення обмежень COVID-19 у Китаї також може вселити певний оптимізм.
Китай почав послаблювати обмеження COVID у Ченду, місті на південному заході з населенням понад 21 мільйон людей, що допомогло заспокоїти побоювання з приводу попиту споживача енергії №2 у світі. Експорт бензину та дизельного палива з Китаю також відновився, що призвело до скорочення високих місцевих запасів після того, як Пекін запровадив нові квоти.
Незважаючи на питання про майбутнє світової економіки, виконавчий директор Kuwait Petroleum Corporation (KPC) заявив у неділю, що її клієнти, як і раніше, вимагають тих же обсягів.
Держава Перської затоки нині виробляє понад 2,8 млн барелів нафти на добу відповідно до своєї квоти ОПЕК.
В інших місцях операції з навантаження та експорту нафти з іракського нафтового терміналу в Басрі повернулися до своїх звичайних темпів у суботу, повідомила компанія Basrah Oil, через день після того, як їх було зупинено через розлив, який наразі локалізовано.
Сигналізуючи про збільшення постачання зі США, американські енергетичні компанії минулого тижня вперше за три тижні додали бурові установки для видобутку нафти та природного газу.
Кількість нафтових та газових бурових установок, ранній показник майбутнього видобутку, зросла на чотири до 763 за тиждень до 16 вересня, що є найвищим показником із серпня, повідомила у п'ятницю енергетична компанія Baker Hughes Co.
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