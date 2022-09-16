Роздрібні мережі АЗС у період з 9 по 16 вересня зменшили вартість бензинів у межах 0,25-2 грн/л

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На станціях AMIC бензин марки А-95 з покращеними показниками якості здешевшав на 50 коп./л, до 49,99 грн/л. На 1,5 грн/л знизила ціну стандартної «п’ятірки» UPG (до 47,40 грн/л). Такий же продукт у мережі «Укр-Петроль» сьогодні продається за 45,20 грн/л (-2,30 грн/л).

Преміальний бензин А-95 здешевшав на 0,25 -2,01 грн/л у таких мережах як «Рур груп», «Фактор», «Катрал» і Mango (див. табл.).

Таким чином, за тиждень середня ціна в країні бензину А-95 знизилася на 25 коп./л і склала 49,50 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 12 коп./л — до 50,52 грн/л.

Причиною зменшення цін на АЗС експерти називають сприятливу кон’юнктуру на європейському ринку, де ціни на нафтопродукти повільно зменшуються внаслідок падіння цін на нафту й закінчення сезону високого споживання пального.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 9 по 16 вересня, грн/л: