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Роздрібні мережі АЗС у період з 9 по 16 вересня зменшили вартість бензинів у межах 0,25-2 грн/л
15:28 16.09.2022 |
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
На станціях AMIC бензин марки А-95 з покращеними показниками якості здешевшав на 50 коп./л, до 49,99 грн/л. На 1,5 грн/л знизила ціну стандартної «п’ятірки» UPG (до 47,40 грн/л). Такий же продукт у мережі «Укр-Петроль» сьогодні продається за 45,20 грн/л (-2,30 грн/л).
Преміальний бензин А-95 здешевшав на 0,25 -2,01 грн/л у таких мережах як «Рур груп», «Фактор», «Катрал» і Mango (див. табл.).
Таким чином, за тиждень середня ціна в країні бензину А-95 знизилася на 25 коп./л і склала 49,50 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 12 коп./л — до 50,52 грн/л.
Причиною зменшення цін на АЗС експерти називають сприятливу кон’юнктуру на європейському ринку, де ціни на нафтопродукти повільно зменшуються внаслідок падіння цін на нафту й закінчення сезону високого споживання пального.
Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 9 по 16 вересня, грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
WOG
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
Авіас
|
49,00
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
49,00
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
AMIC
|
49,99
|
-0,50
|
53,49
|
0,00
|
Shell
|
49,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
53,49
|
-0,09
|
SOCAR
|
51,99
|
0,00
|
57,24
|
0,00
|
Рур груп
|
48,99
|
-2,01
|
51,00
|
-1,00
|
KLO
|
49,19
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
Prime
|
48,00
|
-1,00
|
52,00
|
-1,00
|
Автотранс
|
50,98
|
0,00
|
54,98
|
0,00
|
UPG
|
47,40
|
-1,50
|
52,00
|
0,00
|
Фактор
|
48,00
|
-0,50
|
49,80
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
45,20
|
-2,30
|
49,60
|
0,00
|
Chipo
|
48,33
|
0,00
|
51,23
|
0,00
|
Авантаж 7
|
48,00
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
Катрал
|
48,99
|
-1,50
|
52,49
|
0,00
|
Mango
|
48,99
|
-0,25
|
52,19
|
0,00
|
Motto
|
47,98
|
0,00
|
48,88
|
0,00
|
51,15
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
49,50
|
-0,25
|
50,52
|
-0,12
|
53,26
|
-0,10
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
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