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АНАЛІТИКА

Роздрібні мережі АЗС у період з 9 по 16 вересня зменшили вартість бензинів у межах 0,25-2 грн/л

 

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На станціях AMIC бензин марки А-95 з покращеними показниками якості здешевшав на 50 коп./л, до 49,99 грн/л. На 1,5 грн/л знизила ціну стандартної «п’ятірки» UPG (до 47,40 грн/л). Такий же продукт у мережі «Укр-Петроль» сьогодні продається за 45,20 грн/л (-2,30 грн/л).

Преміальний бензин А-95 здешевшав на 0,25 -2,01 грн/л у таких мережах як «Рур груп», «Фактор», «Катрал» і Mango (див. табл.).

Таким чином, за тиждень середня ціна в країні бензину А-95 знизилася на 25 коп./л і склала 49,50 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 12 коп./л — до 50,52 грн/л.

Причиною зменшення цін на АЗС експерти називають сприятливу кон’юнктуру на європейському ринку, де ціни на нафтопродукти повільно зменшуються внаслідок падіння цін на нафту й закінчення сезону високого споживання пального.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 9 по 16 вересня, грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

51,00

0,00

52,00

0,00

55,00

0,00

WOG

51,00

0,00

52,00

0,00

55,00

0,00

Авіас

49,00

0,00

49,50

0,00

53,00

0,00

Укрнафта

49,00

0,00

49,50

0,00

53,00

0,00

AMIC

    

49,99

-0,50

53,49

0,00

Shell

49,99

0,00

51,99

0,00

53,49

-0,09

SOCAR

    

51,99

0,00

57,24

0,00

Рур груп

    

48,99

-2,01

51,00

-1,00

KLO

49,19

0,00

52,00

0,00

52,99

0,00

Prime

    

48,00

-1,00

52,00

-1,00

Автотранс

    

50,98

0,00

54,98

0,00

UPG

47,40

-1,50

    

52,00

0,00

Фактор

    

48,00

-0,50

49,80

0,00

Укр-Петроль

45,20

-2,30

    

49,60

0,00

Chipo

    

48,33

0,00

51,23

0,00

Авантаж 7

    

48,00

0,00

50,00

0,00

Катрал

    

48,99

-1,50

52,49

0,00

Mango

    

48,99

-0,25

52,19

0,00

Motto

47,98

0,00

48,88

0,00

51,15

0,00

Середня ціна в Україні

49,50

-0,25

50,52

-0,12

53,26

-0,10
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

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EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

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