Нафта дорожчає 16 вересня після корекції і може зазнати тижневих втрат через побоювання рецесії

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, але були на шляху до тижневого зниження на тлі побоювань різкого підвищення відсоткових ставок, яке загальмує глобальне зростання та вдарить по попиту на паливо.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 24 центи, або 0,3%, до 91,08 долара за барель за 03:15 за Грінвічем, але за тиждень знизилися на 1,9%.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 10 центів, або 0,1%, до 85,20 доларів за барель, але також знизилися на 1,9% за тиждень.

"Сьогоднішній ранковий відскок цін на нафту можна охарактеризувати лише як короткострокову корекцію, оскільки наступного тижня ФРС підвищить процентні ставки на 75 або 100 базисних пунктів", - сказав Леон Лі, аналітик CMC Markets.

«Хоча ймовірність підвищення ставки на 100 базисних пунктів відносно мала, це внесе невизначеність у настрої учасників ринку. Таким чином, все ще існує ризик того, що ціни на нафту можуть знизитися нижче наступного тижня».

Обидва бенчмарки демонструють втрати третій тиждень поспіль, частково через сильний долар США, що робить нафту дорожчою для покупців, які використовують інші валюти. Індекс долара знизився в п'ятницю, але залишився поблизу максимуму минулого тижня вище за 110.

Інвестори готуються до підвищення відсоткової ставки в США наступного тижня після того, як дані показали розширення базової інфляції, а також на тлі зростання побоювань щодо глобальної рецесії.

Ринок також був вражений прогнозом Міжнародного енергетичного агентства про майже нульове зростання попиту на нафту в четвертому кварталі через слабкіший прогноз попиту в Китаї.

"Фундаментальні показники нафти, як і раніше, в основному ведмежі, оскільки перспективи попиту в Китаї залишаються під великим питанням, а боротьба ФРС з інфляцією, схоже, готова послабити економіку США", - зазначає аналітик OANDA Едвард Мойя.

Аналітики кажуть, що настрій постраждав від коментарів Міністерства енергетики США про те, що він навряд чи прагне поповнити стратегічний нафтовий резерв до 2023 фінансового року.

Що стосується пропозиції, ринок знайшов деяку підтримку через зменшення очікувань повернення іранської нафти, оскільки західні офіційні особи знижують перспективи відновлення ядерної угоди з Тегераном.

Аналітик Commonwealth Bank Вівек Дхар сказав, що підтримав думку банку про те, що до кінця року ринки нафти посилюватимуться, а Brent повернеться до 100 доларів за барель у четвертому кварталі.

Ціни на нафту також можуть отримати підтримку у четвертому кварталі, оскільки члени ОПЕК+, ймовірно, обговорять скорочення видобутку на своєму жовтневому засіданні, а Європа зіткнеться з енергетичною кризою на тлі невизначеності з постачанням нафти та газу з Росії, додав Лі з CMC.