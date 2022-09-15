Фінансові новини
- |
- 15.09.22
- |
- 14:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на автогаз та інші види палива 15 вересня збереглися
10:44 15.09.2022 |
У четвер, 15 вересня, порівняно із середою, 14 вересня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 26,45 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,10 гривні/літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 54,00 гривні/літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,10 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 54,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ збереглися на 26,45 гривні за літр.
Ціни на заправках 15 вересня, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
49,19
|
52,99
|
25,63
|
Окко
|
51,00
|
55,00
|
26,99
|
WOG
|
-
|
-
|
26,74
|
Середнє значення
|
50,10
|
54,00
|
26,45
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|В бюджете-2023 не будет денег на выборы Рады: Прогнозируется сохранение военного положения
ТОП-НОВИНИ
|Місію МВФ в Україні очолив економіст із досвідом роботи у повоєнному Іраку
|Петиція із закликом скасувати реорганізацію «Довженко-Центру» набрала 25 тис. голосів
|Очолити та поховати. Як Банкова рятуватиметься від звинувачень у розкраданні гуманітарки
|Україна підписала угоду з країнами G7 про припинення виплат за офіційним боргом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Без роботи внаслідок війни залишилося 40% українців
|G7 планує «мапу інвестиційних можливостей для України» - німецький міністр
|Європарламент затвердив виділення 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні
|Україна за 8 міс. збільшила виручку від експорту електроенергії в 1,7 раза
|В бюджете-2023 не будет денег на выборы Рады: Прогнозируется сохранение военного положения
|Україна отримала перші 500 мільйонів євро у межах пакету допомоги від ЄІБ на 1,6 мільярда євро
Бізнес
|Forbes назвав найдорожчі спортивні клуби світу: у лідерах – американський футбол
|Sony представила ігровий смартфон Xperia 1 IV Gaming Edition за 1330 доларів із підключенням до проводової мережі
|США можуть створити альянс із 14 держав для боротьби з дефіцитом чіпів та обладнання
|США заборонили IT-компаніям, які отримують підтримку держави, протягом 10 років будувати заводи в Китаї
|Mastercard запускає ініціативу Start Path Ukraine — гранти $10 000 для українських фінтех-компаній і підприємців
|iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max — чип A16 Bionic, виріз замість «чубчика» та покращена камера
|Apple представила iPhone 14 і 14 Plus із супутниковим зв’язком Emergency SOS