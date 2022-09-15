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Нафта дорожчає 15 вересня, оскільки ринок оцінює слабкий попит та потенційні перебої з поставками
08:18 15.09.2022 |
Ціни на нафту зросли в четвер, оскільки ринок врівноважував слабкий попит перебоями з поставками на тлі зупинки залізниць, що насувається, в США, найбільшому у світі споживачі нафти.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 2 центи до 94,12 долара за барель до 03:24 за Грінвічем, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 18 центів, або 0,2%, до 88,66 долара.
«Ціни на нафту встановлювалися в умовах глобальної рецесії, але навіть при незмінному глобальному зростанні попит на нафту залишиться досить високим порівняно з побоюваннями з приводу пропозиції, що продовжуються», - сказав Кліффорд Беннетт, головний економіст ACY Securities, у замітці.
За словами Беннетта, останнім часом ринок зосередився на попиті, але, ймовірно, дуже розрахував падіння фактичного попиту, тоді як забування про пропозицію все ще може бути дещо проблематичним.
Зростання ймовірності зупинки залізниці в США через трудову суперечку, що триває, також надає підтримку ринку. Три профспілки ведуть переговори про новий контракт, який може вплинути на залізничні перевезення, які є важливими для постачання нафти та нафтопродуктів.
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило в середу, що очікує повсюдного переходу з газу на нафту для цілей опалення, заявивши, що в період з жовтня 2022 по березень 2023 року в середньому піде 700 000 барелів на добу (барелів на добу), що удвічі більше, ніж рік тому. Це, поряд із загальними очікуваннями слабкого зростання пропозиції, також сприяло зростанню ринку.
Але дані, опубліковані Управлінням енергетичної інформації, показали, що запаси сирої нафти та дистилятів у США за останній тиждень зросли більше, ніж очікувалося, що свідчить про слабкіший попит на паливо та стримування цін на нафту.
Тим часом очікування подальшого підвищення процентних ставок у США продовжуватимуть затьмарювати ринок і обмежувати відновлення цін на нафту, вважають аналітики Haitong Futures.
Що стосується нафтопереробних заводів, TotalEnergies SE скоротила виробництво на своєму нафтопереробному заводі в Порт-Артурі, штат Техас, продуктивністю 238 000 барелів на добу через заплановане відключення двох установок із вилучення сірки (SRU) у середу, повідомили джерела, знайомі з роботою заводу. .
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