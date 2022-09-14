МЕА знизило оцінку попиту на нафту в 2022 р. на 100 тис. б/д

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило на 100 тис. б/д прогноз зростання попиту на нафту в 2022 році, випливає із щомісячного звіту агентства.

Так, аналітики підвищили на 100 тис. б/д оцінку попиту в 2021 році - до 97,7 млн б/д, прогноз на 2022 рік порівняно із серпневим звітом залишився без змін - 99,7 млн б/д. Таким чином, у 2022 році МЕА очікує зростання попиту на нафту в світі на 2 млн б/д проти 2,1 млн б/д місяцем раніше.

Також МЕА зберегло прогноз попиту на нафту у світі у 2023 році на рівні 101,8 млн б/д. Таким чином, аналітики, як і раніше, оцінюють зростання споживання наступного року на рівні 2,1 млн б/д.

"Зростання світового попиту на нафту продовжує сповільнюватися через поновлення карантину в Китаї та продовження уповільнення зростання показника в країнах ОЕСР. Це частково компенсується масштабним переходом з газу на нафту, який, за оцінками, становитиме в середньому 700 тис. б/д у четвертому кварталі 2022 року та першому кварталі 2023 р., що вдвічі перевищує рівень річної давності", - повідомляється у звіті.

Світові комерційні запаси нафти в липні скоротилися на 25,6 млн барелів. При цьому запаси в країнах ОЕСР зросли на 43,1 млн барелів, до 2,705 млрд барелів.

