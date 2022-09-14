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АНАЛІТИКА

Комітет Ради погодив законопроєкт про повернення акцизів на бензин та дизпаливо до другого читання

 

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкт 7668-д щодо повернення оподаткування пального до другого читання.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у Telegram.

Зокрема, фінальною версією законопроєкту акциз на автогаз пропонується встановити на рівні 52 євро за 1000 літрів, а на бензин та дизпаливо - на рівні 100 євро за 1000 літрів. Наразі акцизи на паливо встановлені на рівні 0 євро за 1000 літрів.

Водночас ставку по біопаливу зменшили зі 100 євро до 26 євро за 1000 літрів, біодизелю - 18 євро за 1000 літрів. Такі ставки для альтернативних видів палива діятимуть 5 років.

Також, Желензяк додав, що податок на додану вартість для всього залишається на рівні 7%, як і було.

За його словами, законопроєкт можуть ухвалити вже цього тижня, але враховуючи велику кількість правок, найвірогідніше його приймуть на початку жовтня.

"У теорії протягом тижня закон може бути вже проголосований у залі. Але, враховуючи що законопроєкту подано правок на 5516 сторінках, то є ризик блокування правками. Тоді вирогідно влада застосує механізм "спецпроцедури" розгляду правок-і закон приймуть вже на початку жовтня", - додав нардеп.

Куди спрямують ці гроші - на армію чи дороги, - вирішується в іншому законі №7669 в бюджетному комітеті, зазначив Железняк.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт у першому читанні 30 серпня.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 березня ухвалила закон №7137-д, яким передбачила нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ, а також зменшення ПДВ з 20% до 7%.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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