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Ціни на нафту знижуються 14 вересня через перспективи підвищення процентних ставок у США
08:17 14.09.2022 |
Ціни на нафту трохи знизилися в середу на побоюваннях щодо чергового підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США наступного тижня після несподіваного зростання споживчих цін у серпні, що переважило підтримку з боку надійного прогнозу зростання попиту на нафту ОПЕК.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 38 центів, або 0,4%, до 92,79 долара за барель до 04:07 за Грінвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 87,02 доларів за барель, знизившись на 29 центів, або 0,3%.
Тиск на ціни спричинив гарячіший, ніж очікувалося, звіт щодо інфляції в США у вівторок, який зруйнував надії на те, що ФРС зможе згорнути посилення процентної політики в найближчі місяці. Чиновники ФРС збираються зустрітися наступного вівторка і середи, при цьому інфляція залишається набагато вищою за цільовий показник центрального банку США в 2%.У Китаї жорсткі обмеження COVID-19, що продовжуються, знижують попит на паливо у найбільшого у світі імпортера нафти.
"Політика Китаю по боротьбі з COVID-19 залишається незмінною, і це стримає будь-які пожвавлення, які виникнуть найближчими тижнями", - сказав у замітці старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.
Щодо пропозиції, то запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 6 млн барелів за тиждень, що закінчився 9 вересня, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти в середу.
Уряд США опублікує дані про запаси о 10:30 ранку за східним поясним часом (14:30 за Грінвічем) у середу.
Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у вівторок підтвердила прогнози зростання світового попиту на нафту в 2022 і 2023 роках, пославшись на ознаки того, що основні економіки почуваються краще, ніж очікувалося, незважаючи на такі перешкоди. як зростання інфляції.
Попит на нафту зросте на 3,1 млн барелів на добу у 2022 році та на 2,7 млн барелів на добу у 2023 році, йдеться у щомісячному звіті ОПЕК, залишивши свої прогнози без змін порівняно з минулим місяцем.
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