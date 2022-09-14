Нафтогаз хоче поновити експорт нафти – гроші можна пустити на закупівлю газу

НАК "Нафтогаз України" звернувся до Кабінету Міністрів стосовно відновлення експорту нафти і найближчим часом очікує вирішення цього питання.

Про це на брифінгу заявив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вже зверталися до уряду, і вже найближчим часом очікуємо на комплекс рішень, які дозволять цю проблему вирішувати", - відповів Вітренко на питання журналіста щодо експорту нафти.

Очільник Нафтогазу зазначив, що компанія має технологічну нафту різних сортів, крім того, видобута нафта також відрізняється за своїми показниками. За його словами, через це для сталості експорту нафти необхідно розв'язати комплекс питань.

Вітренко наголосив, що отримані від продажу технологічної нафти кошти можна спрямувати на закупівлю газу.

Як повідомлялося, у червні Кабінет Міністрів вніс зміни до обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, обнуливши квоти на експорт низки енергоресурсів.

Водночас, в Україні вся нафтопереробна галузь не працює через цілеспрямовані російські ракетні обстріли.