Аналітики Morgan Stanley та UBS знизили прогнози щодо цін на нафту

Аналітики знижують прогнози щодо цін на нафту на частину року, що залишилася, на тлі побоювань щодо рецесії у великих економіках і боротьби з коронавірусом у Китаї.

У Morgan Stanley і UBS знизили короткострокові прогнози щодо цін на нафту через погіршення зовнішнього фону і поставки з Росії до Азії та інших регіонів.

Ціни на нафту Brent впали приблизно на третину з піків, що були досягнуті на початку березня. Котирування можуть продовжити знижуватися і в найближчі місяці, хоча наступного року вони можуть здійснити відскок на тлі відновлення економік та скорочення постачання російської нафти.

У Morgan Stanley переглянули у бік зниження короткостроковий прогноз щодо цін на Brent через прискорення інфляції та різке уповільнення попиту, повідомили аналітики банку, включаючи Мартіна Ратса.

У банку знизили прогноз за ціною нафти Brent у 3-му кварталі 2022 року на 12 доларів за барель, до 98 доларів за барель і знизили оцінку на 4-й квартал на 5 доларів за барель, до 95 доларів. Тим часом у Morgan Stanley залишили без змін квартальні прогнози на 2023 рік, на рівні 100 доларів і вище, вважаючи, що з 2-го кварталу ціни зростатимуть.

Постачання нафти з Росії можуть значно скоротитися: за оцінками банку, на початку 2023 року експорт із РФ може впасти на 1,5-2 млн барелів на день.

У UBS Group знизили прогноз ціни нафти Brent до кінця року на 15 доларів, до 110 доларів за барель на тлі локдаунів у Китаї і, як і раніше, високих обсягів експорту з Росії, зазначили аналітики банку, включаючи Джованні Стауново.

Карантинні обмеження в Китаї, ймовірно, призведуть до уповільнення відновлення попиту в короткостроковій перспективі, незважаючи на зростання імпорту у серпні.

Експорт нафти з Росії виявився стійкішим, ніж очікувалося, причому обсяги поставок до таких європейських країн, як Італія, як і раніше, великі.

Очікується, що до кінця вересня 2023 року ціни на нафту Brent досягнуть 125 доларів за барель, оскільки пропозиція стане більш обмеженою у зв'язку із завершенням залучення стратегічних резервів, а попит на нафту з боку електростанцій зросте.

У Goldman Sachs Group Inc очікують, що ціни на нафту Brent у 2023 році досягнуть 125 доларів за барель на тлі запровадження стелі для цін на російську нафту, зазначають аналітики банку, зокрема Дам'єн Курвален. Очікується, що в цьому випадку пропозиція російської нафти впаде на 1 млн. барелів на день порівняно з рівнями, що спостерігалися до початку спецоперації.