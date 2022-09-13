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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту падають 13 вересня, оскільки побоювання щодо попиту в Китаї посилюються на тлі обмежень COVID

 

Ціни на нафту впали через волатильність торгів у вівторок, оскільки побоювання інвесторів щодо зниження попиту в Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, і подальшого підвищення відсоткових ставок у США та Європі компенсували побоювання з приводу дефіциту палива напередодні зими.

Нафта марки Brent подешевшала на 34 центи, або 0,4%, до 93,66 долара за барель до 04:45 за Грінвічем, тоді як нафта марки WTI знизилася на 20 центів, або 0,2%, до 87,58 долара за барель. Обидва контракти впали більш ніж на 1 долар на початку сесії, перервавши триденне ралі.

COVID-19 стримує Китай, другого за величиною споживача нафти у світі, що знову викликає занепокоєння зниження світового попиту на паливо.

Згідно з повідомленням державних ЗМІ у понеділок, кількість поїздок, здійснених під час триденного фестивалю середини осені в країні, скоротилася більш ніж на третину порівняно з минулим роком, оскільки політика країни щодо боротьби з COVID не заохочує людей подорожувати.

"Великі блокування COVID і масове тестування в Китаї позначаються на ринках нафти через проблеми з попитом", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets. «Крім того, шанси на те, що ФРС продовжить агресивне підвищення ставок, збільшаться, якщо індекс споживчих цін США вийде гарячішим, ніж очікувалося».

Дані за індексом споживчих цін (ІСЦ) США будуть опубліковані у вівторок о 12:30 за Грінвічем, і хоча очікується, що рівень базової інфляції може показати пік, Європейський центральний банк і Федеральна резервна система готові до подальшого підвищення процентних ставок для боротьби з інфляцією. . .

Це може підвищити вартість долара США стосовно інших глобальних валют і зробити номіновану в доларах нафту дорожчою для інвесторів.

Занепокоєння щодо скорочення запасів також сприяло зростанню цін.

У Сполучених Штатах стратегічний нафтовий резерв (SPR) скоротився на 8,4 млн. барелів до 434,1 млн. барелів за тиждень, що закінчився 9 вересня, що є найнижчим показником з жовтня 1984 року, згідно з даними, опублікованими в понеділок Міністерством енергетики.

Президент США Джо Байден у березні встановив план випуску 1 мільйона барелів на день протягом шести місяців із SPR, щоб упоратися з високими цінами на паливо в США, які сприяли інфляції.

Очікується, що запаси комерційної нафти в США скорочуватимуться п'ять тижнів поспіль, скоротившись приблизно на 200 000 барелів за тиждень до 9 вересня, як показало попереднє опитування Reuters, проведене в понеділок.

Американський інститут нафти (API), галузева група, опублікує свій звіт про запаси о 16:30. EDT (20:30 за Грінвічем) у вівторок. Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомляє о 10:30 ранку за східним поясним часом (14:30 за Грінвічем) у середу.

Перспективи відродження ядерного правочину Заходу з Іраном залишалися туманними. У понеділок Німеччина висловила жаль з приводу того, що Тегеран не відповів позитивно на пропозиції Європи щодо поновлення угоди 2015 року.
За матеріалами: investing.com
 

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