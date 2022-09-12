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Ціни на бензин і дизель 12 вересня стабільні, автогаз дешевшає
16:21 12.09.2022 |
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 12 вересня 2022 року в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз подешевшав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 49,78 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 53,35 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 26,06 гривень за літр (-0,01 гривень).
Роздрібні ціни в Україні:
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