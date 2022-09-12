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За перший тиждень вересня (2-9 вересня) гуртові партії бензинів знизилися на 1,75 грн/л і в середньому торгувались за 39,00 грн/л
12:02 12.09.2022 |
Дизельне пальне пропонувалось на рівні 47,00 грн/л, що на 0,75 грн/л дешевше порівняно з 2 вересня. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Бензинові партії торгувались у межах 38-41 грн/л, що на 2-3 грн/л нижче від цін минулої п'ятниці. При цьому найнижчі ціни на високооктан лунали в південному і західному регіонах країни: 38-39 грн/л. Традиційно дорожче продавали А-95 у центральному й північному регіонах - 39-41 грн/л.
Торгівля дизелем 9 вересня провадилась у межах діапазону 45-49 грн/л, що також свідчить про зниження на 1-2 грн/л порівняно з минулою п'ятницею.
Мінімальні ціни, як завжди, зафіксовано у південному регіоні - 44,5-46,5 грн/л, а за тиждень ціна знизилася на 0,5-1 грн/л.
У західному регіоні торгівля дизельним пальним відбувалась у діапазоні 45-47 грн/л, що також сигналізувало про зниження цін на 1-2 грн/л. Трейдери розповіли enkorr, що ціни в західних областях упритул наблизились до рівня пропозицій у південному регіоні, а відповідно й конкуренція між трейдерами в цих регіонах посилиться.
Гуртові ціни в північному і центральному регіонах за тиждень також «просіли» на 0,5-1 грн/л, і 9 вересня торгівля в цих областях велася в межах 46-49 грн/л.
«Ринок очікував повернення акцизу, окремі трейдери навіть «залили» свої бази, розраховуючи на це. В умовах війни це досить ризиковано. Проте об'єктивні чинники у вигляді зниження котирувань в Європі й відтермінування акцизу змушують операторів знижувати ціни в гурті», - каже один із опитаних трейдерів.
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