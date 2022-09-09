Нафта підтримується погрозами з боку поставок, але готується до тижневого падіння через побоювання щодо попиту

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, оскільки інвестори оцінили загрозу Росії зупинити експорт нафти і газу деяким покупцям, але сировина має знизитися вдруге поспіль за тиждень, оскільки агресивне підвищення процентних ставок центральними банками та обмеження Китаю у зв'язку з COVID-19 вплинули на попит .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 27 центів, або 0,3%, до 89,42 долара за барель на 03:30 за Грінвічем. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 15 центів, або на 0,2%, до 83,69 долара.

"Я думаю, що падіння цін на нафту на даний момент може призупинитися через відновлення ставлення до ризику в усіх напрямках", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг, додавши, що слабкіший долар і падіння прибутковості облігацій підтримали відновлення. у ризикованих активах.

"По суті, різке зниження SPR США свідчить про те, що недостатня пропозиція, як і раніше, є переважною проблемою на ринках фізичної нафти, хоча побоювання рецесії можуть продовжувати впливати", - додав Тен.

Обидва нафтові еталони були спрямовані на тижневе падіння на 4%, причому ринок у якийсь момент цього тижня впав до найнижчого рівня з січня.

Падіння стримується прихованою нестачею пропозиції на тлі загрози Росії скоротити потоки нафти в будь-яку країну, яка підтримує обмеження цін на її нафту, а також невеликим скороченням видобутку Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзниками, а також більш слабкі перспективи зростання видобутку нафти США.

Управління енергетичної інформації США в четвер заявило, що очікує зростання видобутку нафти в США на 540 000 барелів на добу до 11,79 млн. барелів на добу в 2022 році в порівнянні з більш раннім прогнозом збільшення на 610 000 барелів на добу.

Аналітики кажуть, що у світлі перспектив пропозиції розпродаж, через який 50-денний ковзна середня виявився нижчим за 200-денну ковзну середню у середині тижня у так званому «хресті смерті», можливо, був перебільшений, оскільки попит у Китаї, найбільшому у світі імпортер нафти може швидко відновитися.

Попит у Китаї передбачити складніше, але повторне відкриття після COVID раніше характеризувалося різким відновленням, а не поступовим зростанням попиту. У цьому контексті фундаментальні показники здаються спотвореними щодо останніх технічних сигналів», - йдеться у замітці аналітиків.

На даний момент обмеження посилюються в Китаї. Місто Ченду в четвер продовжило блокування для більшості з більш ніж 21 мільйона жителів, тоді як ще мільйонам жителів інших частин Китаю було рекомендовано не мандрувати під час майбутніх свят.