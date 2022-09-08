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Міжнародних резервів достатньо для фіксації курсу гривні на поточному рівні - НБУ
16:11 08.09.2022 |
Разова корекція офіційного курсу гривні у липні та додаткові заходи Нацбанку для зниження девальваційного тиску сприяли зменшенню дисбалансів на валютному ринку та разом зі зростанням міжнародної фіндопомоги дозволили збільшити міжнародні резерви, заявляє центробанк.
"Обсягу міжнародних резервів достатньо для фіксації обмінного курсу на поточному рівні, враховуючи перспективи отримання офіційного фінансування від партнерів, поступове налагодження логістики та відповідне зростання експортного виторгу", - йдеться у пресрелізі НБУ в четвер.
Регулятор наголосив, що забезпечення курсової стабільності залишається важливою умовою для стабілізації очікувань та збереження керованості інфляційними процесами, про що свідчить зниження обсягу інтервенцій із продажу валюти в останні місяці.
Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2022 року, за попередніми даними, становили $25,436 млрд (в еквіваленті), збільшившись у серпні на 13,6%.
Нацбанк з 21 липня девальвував офіційний курс гривні до долара на 25% - до 36,5686 грн/$1.
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