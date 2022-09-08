Ціни на нафту зросли на 1 долар через проблеми з постачанням

Ціни на нафту зросли майже на 1 долар за барель у четвер після падіння ключових рівнів технічної підтримки на попередній сесії, оскільки енергетичне протистояння між європейськими країнами та Росією зосередило увагу інвесторів на тому, наскільки обмеженими можуть стати постачання палива.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 91 цент, або 1%, до 88,91 долара за барель до 03:31 за Гринвічем після закриття на найнижчому рівні з початку лютого на попередній сесії. Ф'ючерси на американську нафту зросли на 95 центів, або 1,2%, до 82,89 долара за барель.

Ціни отримали підтримку з боку президента росії путіна, який погрожував зупинити експорт нафти та газу з країни, якщо європейські покупці запровадять граничні ціни.

Європейський Союз запропонував обмежити ціни на російський газ лише за кілька годин, що підвищить ризик нормування газу в деяких із найбагатших країн світу цієї зими, якщо Москва здійснить свою загрозу. Російський "Газпром" вже зупинив потоки газу з газопроводу "Північний потік - 1", припинивши значну частину поставок до Європи.

Тенденція цін на нафту формується "різними зовнішніми силами, такими як енергетична битва між західними країнами та Росією", - зазначають аналітики Haitong Futures у замітці.

Вони зазначили, що потенційний вплив будь-якої угоди чи відновлення угоди між Заходом та Іраном на ядерну програму Тегерана також буде значним. Угода передбачає скасування санкцій щодо експорту іранської нафти.

В іншому місці, реагуючи на стрімке зростання цін на енергоносії, новий прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс у четвер скасує заборону країни на гідророзрив пласта і прагнутиме більш ефективно використати свої запаси в Північному морі, повідомила раніше сьогодні газета Telegraph.

Очікується, що британський уряд оголосить про десятки нових ліцензій на розвідку нафти і газу в Північному морі, щоб збільшити внутрішній видобуток, повідомили Рейтер два джерела, знайомі з обговореннями в уряді.

Тим часом очікується, що низка центральних банків розпочне новий раунд підвищення відсоткових ставок для боротьби з інфляцією.

Очікується, що Європейський центральний банк різко підвищить процентні ставки на своєму засіданні у четвер. Засідання Федеральної резервної системи США відбудеться 21 вересня.