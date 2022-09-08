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АНАЛІТИКА

Депутати «завалили поправками» законопроєкт про підвищення акцизів на пальне, – нардеп

 

Народні депутати подали понад тисячу поправок до законопроєктів про підвищення акцизів на бензин, дизпаливо та автогаз і спрямування цих коштів на ремонт доріг.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у своєму каналі в Telegram.

"Законопроєкти про акцизи завалили правками: в законопроєкт щодо акцизів №7668д внесено 1077 правок, в законопроєкт щодо Дорожнього фонду №7669 - 1197 правок", - написав депутат.

"Відверто кажучи, багато з них не дуже наповнені змістом. Навіть мої. Тепер або автори правок домовляться про компромісну версію (відверто, це найрозумніший варіант у час війни), або буде теж скорочена процедура і далі суперечки у залі. Але якщо акцизи і повернуть, то виглядає так, що вже мінімум з жовтня", - додав Железняк.

Як повідомлялося, 30 серпня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкти про часткове повернення акцизів на бензин, дизпаливо та скраплений газ, а також спрямування отриманих від них коштів на ремонт та утримання доріг.

Зокрема, законопроєктом №7668-д акциз на автогаз пропонується встановити на рівні 52 євро за 1000 літрів, а на бензин та дизпаливо - на рівні 100 євро за 1000 літрів. Наразі акцизи на паливо встановлені на рівні 0 євро за 1000 літрів.

Водночас законопроєктом №7669 скасовується запроваджена у березні норма про те, що на період воєнного стану кошти Державного дорожнього фонду спрямовуються першочергово на виконання боргових зобов'язань "Укравтодору", а також на забезпечення потреб сектору оборони.

Ухвалення цього законопроєкту дозволить використовувати кошти Дорожнього фонду на утримання мережі автомобільних доріг державного значення, а також проводити аварійно-відновні роботи на зруйнованих ділянках доріг та штучних спорудах.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 березня ухвалила закон №7137-д, яким передбачила нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ, а також зменшення ПДВ з 20% до 7%.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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