Фінансові новини
- |
- 08.09.22
- |
- 03:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сергій Куюн: Знов удари по нафтобазах! Втім, вже по цимбалах...
23:09 07.09.2022 |
Багато питань, як це вплине на ресурси та ціни, чи варто готуватись до нових проблем з пальним?
Доповідаю: ніякого значення ці удари не будуть мати ані на регіональних, ані на національному ринках.
По-перше, сумніваюсь, що там були великі запаси, адже урок весняних атак по паливних складах був дуже дорогим, а тому всі його засвоїли. Так, деякі бази ще використовуються для перевалки з жд на авто, але обсяги одномоментного зберігання чітко регламентуються компаніями, щоб запобігти раптових втрат. Наразі маємо гарні запаси всіх марок пального завдяки залитим резервуарам заправних станцій та невеличких складів. В умовах низького споживання цього більш ніж достатньо.
По-друге, головне, за останні місяці побудована принципово нова система нафтопродуктозабезпечення, яка страхує від всіляких форс-мажорів. На заміну великим, але обмеженим за кількістю потокам постачання прийшли десятки струмочків, які живлять країну пальним. Велику частину імпорту забезпечують тисячі бензовозів. Спіймай, якщо зможеш!
Звичайно, розслаблятись не варто, але на паливному ринку маємо першу суттєву перемогу. Такого не робила жодна країна світу - за три-чотири місяці побудувати фактично новий ринок! (Я вже не кажу про те, які зміни генерувала Україна на глобальних енергетичних ринках!)
Як завжди знаходяться такі, що починають патякати, мовляв,
зроблено не те, або не так. Це нормально. В кожного своя робота.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада запровадила обмеження для призначення директора НАБУ
|Ігри навколо НАБУ: Як Банкова вирішила дорого продати Заходу нового Ситника
|Законопроєкт про НАБУ, який стурбував послів G7, зник із порядку денного. Уже є заміна
|Закон про медіа та «русскій мір». Яку нову місію вигадала Банкова для Арестовича
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|КРАІЛ анулювало ліцензію 1xBet через звʼязок з РФ
|Уряд звільнив від ПДВ та мита ввезення обладнання для індустріальних парків
|АМКУ порушив справу проти ДП «Прозорро.Продажі»
|Україна і Польща визначать додатково один-два пункти пропуску для руху вантажівок
|Депутати «завалили поправками» законопроєкт про підвищення акцизів на пальне, – нардеп
|Сергій Куюн: Знов удари по нафтобазах! Втім, вже по цимбалах...
Бізнес
|BMW випускатиме водневі автомобілі? Так, але…
|Найпотужніші смартфони субфлагманського та середнього рівнів. Змінилися лідери рейтингу AnTuTu
|Найпродуктивніші Android-смартфони у рейтингу AnTuTu. Зі списку остаточно зникли моделі на основі MediaTek Dimensity 9000
|В США проти Tesla подали колективний позов через помилкові спрацювання гальм
|Apple і Google скоротять виробництво своїх гаджетів в Китаї, - NYT
|Amazon Web Services виділить українським стартапам понад 800 тисяч доларів
|ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманський ноутбук з 17,3-дюймовим гнучким OLED-екраном за $3499