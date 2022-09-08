Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сергій Куюн: Знов удари по нафтобазах! Втім, вже по цимбалах...

 Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95

Багато питань, як це вплине на ресурси та ціни, чи варто готуватись до нових проблем з пальним?

Доповідаю: ніякого значення ці удари не будуть мати ані на регіональних, ані на національному ринках.

По-перше, сумніваюсь, що там були великі запаси, адже урок весняних атак по паливних складах був дуже дорогим, а тому всі його засвоїли. Так, деякі бази ще використовуються для перевалки з жд на авто, але обсяги одномоментного зберігання чітко регламентуються компаніями, щоб запобігти раптових втрат. Наразі маємо гарні запаси всіх марок пального завдяки залитим резервуарам заправних станцій та невеличких складів. В умовах низького споживання цього більш ніж достатньо.

По-друге, головне, за останні місяці побудована принципово нова система нафтопродуктозабезпечення, яка страхує від всіляких форс-мажорів. На заміну великим, але обмеженим за кількістю потокам постачання прийшли десятки струмочків, які живлять країну пальним. Велику частину імпорту забезпечують тисячі бензовозів. Спіймай, якщо зможеш!

Звичайно, розслаблятись не варто, але на паливному ринку маємо першу суттєву перемогу. Такого не робила жодна країна світу - за три-чотири місяці побудувати фактично новий ринок! (Я вже не кажу про те, які зміни генерувала Україна на глобальних енергетичних ринках!)

Як завжди знаходяться такі, що починають патякати, мовляв,
зроблено не те, або не так. Це нормально. В кожного своя робота.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,1371
  0,1499
 0,41

Курс обміну валют на вчора, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9569  0,06 0,16 40,7659  0,08 0,19
EUR 39,4862  0,08 0,20 40,5131  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,01 0,03 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес