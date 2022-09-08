Сергій Куюн: Знов удари по нафтобазах! Втім, вже по цимбалах...

Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95

Багато питань, як це вплине на ресурси та ціни, чи варто готуватись до нових проблем з пальним?

Доповідаю: ніякого значення ці удари не будуть мати ані на регіональних, ані на національному ринках.

По-перше, сумніваюсь, що там були великі запаси, адже урок весняних атак по паливних складах був дуже дорогим, а тому всі його засвоїли. Так, деякі бази ще використовуються для перевалки з жд на авто, але обсяги одномоментного зберігання чітко регламентуються компаніями, щоб запобігти раптових втрат. Наразі маємо гарні запаси всіх марок пального завдяки залитим резервуарам заправних станцій та невеличких складів. В умовах низького споживання цього більш ніж достатньо.

По-друге, головне, за останні місяці побудована принципово нова система нафтопродуктозабезпечення, яка страхує від всіляких форс-мажорів. На заміну великим, але обмеженим за кількістю потокам постачання прийшли десятки струмочків, які живлять країну пальним. Велику частину імпорту забезпечують тисячі бензовозів. Спіймай, якщо зможеш!

Звичайно, розслаблятись не варто, але на паливному ринку маємо першу суттєву перемогу. Такого не робила жодна країна світу - за три-чотири місяці побудувати фактично новий ринок! (Я вже не кажу про те, які зміни генерувала Україна на глобальних енергетичних ринках!)

Як завжди знаходяться такі, що починають патякати, мовляв,

зроблено не те, або не так. Це нормально. В кожного своя робота.