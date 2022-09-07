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Ціни на автогаз та інші види палива 7 вересня збереглися
15:26 07.09.2022 |
У середу, 7 вересня, порівняно з вівторком, 6 вересня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 26,45 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,10 гривні/літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 54,00 гривні/літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,10 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 54,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ збереглися на 26,45 гривні за літр.
Ціни на заправках 7 вересня, гривень/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
49,19
|
52,99
|
25,63
|
Окко
|
51,00
|
55,00
|
26,99
|
WOG
|
-
|
-
|
26,74
|
Середнє значення
|
50,10
|
54,00
|
26,45
|
|
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