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Ринок автогазу продовжує заливатися ресурсом
09:08 07.09.2022 |
Серпневий імпорт автогазу в Україну 2020 р. склав 76,5 тис. т, що відповідає обсягам липня. Про це повідомили у Консалтинговій групі «А-95» із посиланням на дані операторів ринку.
Найбільше LPG у серпні було імпортовано з Польщі, Румунії й Литви (біля 85% обсягу). Порівняно з липнем постачання з Румунії й Литви приросли, а з Польщі - суттєво знизилися.
Імпорт автогазу в Україну за країнами відправки, тис. т
У серпні найбільшим імпортером автогазу стала компанія «Західекотоп», яка імпортує основні обсяги морем. Серед інших крупних імпортерів - «Надєжда», «Газтрон», «Авантаж» і «БРСМ-Нафта».
«Український ринок газу був «перелитий» ще в липні, трейдери сподівалися на збільшення попиту в серпні за рахунок аграрного і промислового секторів. Але цього не сталося, тож маємо два профіцитних місяці й мінімальну маржинальність у гурті», - каже один із опитаних трейдерів.
Разом із тим оператори зазначають, що кількість пропозицій на гуртовому ринку скоротилася на початку вересня. По-перше, кажуть гуртовики, суттєво скоротилася кількість невеликих імпортерів, що везуть 50-60 тон на місяць. По-друге, системні оператори гуртового ринку притримують ресурс в очікуванні введення акцизу на нафтопродукти. «Малі стали менше везти, а великі чекають зростання цін», - каже один із великих трейдерів на сході країни.
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