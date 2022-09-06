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Середні ціни на автогаз знизилися на 0,1% до 26,45 гривні за літр
16:07 06.09.2022 |
У вівторок, 6 вересня, порівняно із середою, 31 серпня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 0,1% до 26,45 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,10 гривні/літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 54,00 гривні/літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,10 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 54,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ знизилися на 0,1% із 26,47 гривні за літр до 26,45 гривні за літр.
Ціни на заправках 6 вересня, гривень/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
49,19
|
52,99
|
25,63
|
Окко
|
51,00
|
55,00
|
26,99
|
WOG
|
-
|
-
|
26,74
|
Середнє значення
|
50,10
|
54,00
|
26,45
|
|
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