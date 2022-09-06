Середні ціни на автогаз знизилися на 0,1% до 26,45 гривні за літр

У вівторок, 6 вересня, порівняно із середою, 31 серпня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 0,1% до 26,45 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,10 гривні/літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 54,00 гривні/літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,10 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 54,00 гривні за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 0,1% із 26,47 гривні за літр до 26,45 гривні за літр.

Ціни на заправках 6 вересня, гривень/літр: