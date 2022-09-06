«Нафтогаз»: баланс українського ринку дизпального у І півріччі-2022 скоротився на 39%, бензину - на 34%, LPG - на 48%

Баланс українського ринку дизельного пального у січні-червні 2022 року скоротився на 39,2% (на 1,291 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 1,999 млн тонн.

Згідно із розширеним звітом НАК "Нафтогаз України", незважаючи на припинення поставок ДП із Білорусі на український ринок з березня, країна-співагресор за підсумками першого півріччя зберігала найбільшу частку у загальній структурі - 23% (459 тис. тонн), на другому місці - Польща. 14,9% (298 тис. тонн), третьому - Росія з часткою 13,7% (274 тис. тонн).

Зруйнований внаслідок ракетного обстрілу Кременчуцький НПЗ встиг забезпечити країну 264 тис. тонн дизпального (частка - 13,2%), Румунія - 255 тис. тонн (12,8%), Болгарія - 119 тис. тонн (6%), Литва - 83 тис. тонн (4,1%), Туреччина - 53 тис. тонн (2,6%), Угорщина - 51 тис. тонн (2,6%), Словаччина - 34 тис. тонн (1,7%), Шебелинський НПЗ, що також зазнав ракетної атаки, - 16 тис. тонн (0,8%), інші напрямки - 94 тис. тонн (4,7%).

За підсумками першого півріччя минулого року Білорусь у загальній структурі поставок ДП до України (3,29 млн. тонн) мала частку 37,6% (1,236 млн тонн), Росія - 24,1% (793 тис. тонн), Кременчуцький НПЗ - 14 , 9% (489 тис. тонн).

Згідно зі звітністю, баланс українського ринку бензинів у січні-червні 2022 року скоротився на 34,1% (на 355 тис. тонн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 687 тис. тонн.

Зруйнований Кременчуцький НПЗ забезпечив постачання на ринок країни 258 тис. тонн бензинів (частка - 37,6%), Білорусь - 169 тис. тонн (24,6%), Румунія - 115 тис. тонн (16,7%), Литва - 35 тис. тонн (5,1%), Словаччина - 31 тис. тонн (4,5%), Польща - 21 тис. тонн (3,1%), УГВ - 21 тис. тонн (3,1%), Угорщина - 18 тис. тонн (2,6%), інші напрями - 18 тис. тонн (2,6%).

За підсумками першого півріччя минулого року Білорусь у загальній структурі постачання бензинів в Україну (1,042 млн тонн) мала частку 42,6% (444 тис. тонн), Кремечузький НПЗ - 38,3% (399 тис. тонн), Литва - 11, 7% (122 тис. тонн).

Крім того, баланс українського ринку автогазу (LPG) у січні-червні 2022 року скоротився на 47,5% (на 444 тис. тонн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 490 тис. тонн.

Як повідомлялося, Україна за півроку війни наростила імпорт автомобільного палива у 12 разів - майже з 60 тис. тонн у березні до 710 тис. тонн у серпні. За даними Мінекономіки, якщо у березні було імпортовано лише 58,8 тис. тонн бензину, дизельного пального та зрідженого газу, то у травні постачання зросло до 380,8 тис. тонн, а в серпні - до 709,5 тис. тонн.