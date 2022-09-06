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АНАЛІТИКА

Світові ціни на нафту падають 6 вересня на перспективах зменшення попиту

 

Світові ціни на нафту у вівторок вдень просідають, інвестори оцінюють перспективи зниження попиту, свідчать дані торгів та коментарі експертів.

Станом на 13:05 EET ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки Brent опускається на 2,75%, до 93,11 долара за барель, жовтневих ф'ючерсів на WTI - на 0,14%, до 86,73 долара.

Нафтові котирування у вівторок вдень знижуються, ринки оцінюють можливі причини скорочення попиту цей вид сировини. Так, негативний вплив надають перспектива підвищення облікової ставки Федрезервом США і коронавірусні обмеження, що продовжуються, в Китаї. При цьому збільшенню пропозиції може сприяти можливе повернення Ірану до ядерної угоди.

"Тривожні перспективи світової економіки у поєднанні з перспективами ядерної угоди між США та Іраном створили "ведмежий" сценарій для цін на нафту, чого не спостерігалося протягом більшої частини року", - заявив порталу MarketWatch головний ринковий стратег брокера OANDA Крейг Ерлам (Craig Erlam) .
 

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