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Гуртовий ринок: дизпальне може знову здешевшати
09:47 05.09.2022 |
За минулий тиждень гуртові ціни на бензин знизились, а дизельного пального - зросли. Так, у п'ятницю, 2 вересня, бензин у гурті пропонувався в середньому в країні за 40,75 грн/л, що порівняно з минулою п'ятницею дешевше на 0,5 грн/л. Пропозиції дизельного пального в середньому були на рівні 47,75 грн/л, а тижневе підвищення ціни склало 1,5 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Бензин 2 вересня пропонувався в ринок у межах цінового діапазону 40-43 грн, що на 1-2 грн/л нижче за ціни на високооктан, які було зафіксовано минулої п'ятниці. Трейдери пояснюють падіння цін зниженням у Європі котирувань на цей нафтопродукт.
Дизельне пальне у гурті в п'ятницю пропонувалося в ринок в межах 46-50 грн/л, а надбавка на літрі за тиждень склала 1-3 грн/л.
Як і минулого тижня, найнижчу ціну на дизель зафіксовано в південному регіоні. Тут торгівлю вели в межах 45-47 грн/л, а порівняно з 26 серпня вартість ДП підвищилася на 1-2 грн/л.
Західний регіон - на другій сходинці цінового ралі. Тут дизель можна було придбати в діапазоні 46-48 грн/л, що також вище від цін минулої п'ятниці на 1-3 грн/л.
У північних і центральних регіонах цінники на ДП за тиждень додали 1-2 грн/л, до 47-49 грн/л. Стабільно дорожче дизельне пальне торгується в східних областях країни - за 48-50 грн/л, що також свідчить про підвищення цін на 1-2 грн/л.
«Гуртові ціни на ДП зросли через підвищення у серпні європейських котирувань. Додатковим стимулом для зростання цін стала інформація про повернення акцизів на пальне. Та й клієнти, бачачи, що є всі причини для росту, стали охочіше закуповувати дизпальне», - каже один із опитаних трейдерів.
Разом із тим він зазначив, що в останні декілька днів серпня котирування в Європі знизились на більш ніж на $100/т, що може сприяти зниженню цін уже наступного тижня.
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