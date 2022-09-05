Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гуртовий ринок: дизпальне може знову здешевшати

 

За минулий тиждень гуртові ціни на бензин знизились, а дизельного пального - зросли. Так, у п'ятницю, 2 вересня, бензин у гурті пропонувався в середньому в країні за 40,75 грн/л, що порівняно з минулою п'ятницею дешевше на 0,5 грн/л. Пропозиції дизельного пального в середньому були на рівні 47,75 грн/л, а тижневе підвищення ціни склало 1,5 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Бензин 2 вересня пропонувався в ринок у межах цінового діапазону 40-43 грн, що на 1-2 грн/л нижче за ціни на високооктан, які було зафіксовано минулої п'ятниці. Трейдери пояснюють падіння цін зниженням у Європі котирувань на цей нафтопродукт.

Дизельне пальне у гурті в п'ятницю пропонувалося в ринок в межах 46-50 грн/л, а надбавка на літрі за тиждень склала 1-3 грн/л.

Як і минулого тижня, найнижчу ціну на дизель зафіксовано в південному регіоні. Тут торгівлю вели в межах 45-47 грн/л, а порівняно з 26 серпня вартість ДП підвищилася на 1-2 грн/л.

Західний регіон - на другій сходинці цінового ралі. Тут дизель можна було придбати в діапазоні 46-48 грн/л, що також вище від цін минулої п'ятниці на 1-3 грн/л.

У північних і центральних регіонах цінники на ДП за тиждень додали 1-2 грн/л, до 47-49 грн/л. Стабільно дорожче дизельне пальне торгується в східних областях країни - за 48-50 грн/л, що також свідчить про підвищення цін на 1-2 грн/л.

«Гуртові ціни на ДП зросли через підвищення у серпні європейських котирувань. Додатковим стимулом для зростання цін стала інформація про повернення акцизів на пальне. Та й клієнти, бачачи, що є всі причини для росту, стали охочіше закуповувати дизпальне», - каже один із опитаних трейдерів.

Разом із тим він зазначив, що в останні декілька днів серпня котирування в Європі знизились на більш ніж на $100/т, що може сприяти зниженню цін уже наступного тижня.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2614
  0,2725
 0,75

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7781  0,05 0,11 40,8854  0,34 0,84
EUR 39,4908  0,09 0,22 40,5896  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,02 0,05 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес