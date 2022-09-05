Гуртовий ринок: дизпальне може знову здешевшати

За минулий тиждень гуртові ціни на бензин знизились, а дизельного пального - зросли. Так, у п'ятницю, 2 вересня, бензин у гурті пропонувався в середньому в країні за 40,75 грн/л, що порівняно з минулою п'ятницею дешевше на 0,5 грн/л. Пропозиції дизельного пального в середньому були на рівні 47,75 грн/л, а тижневе підвищення ціни склало 1,5 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Бензин 2 вересня пропонувався в ринок у межах цінового діапазону 40-43 грн, що на 1-2 грн/л нижче за ціни на високооктан, які було зафіксовано минулої п'ятниці. Трейдери пояснюють падіння цін зниженням у Європі котирувань на цей нафтопродукт.

Дизельне пальне у гурті в п'ятницю пропонувалося в ринок в межах 46-50 грн/л, а надбавка на літрі за тиждень склала 1-3 грн/л.

Як і минулого тижня, найнижчу ціну на дизель зафіксовано в південному регіоні. Тут торгівлю вели в межах 45-47 грн/л, а порівняно з 26 серпня вартість ДП підвищилася на 1-2 грн/л.

Західний регіон - на другій сходинці цінового ралі. Тут дизель можна було придбати в діапазоні 46-48 грн/л, що також вище від цін минулої п'ятниці на 1-3 грн/л.

У північних і центральних регіонах цінники на ДП за тиждень додали 1-2 грн/л, до 47-49 грн/л. Стабільно дорожче дизельне пальне торгується в східних областях країни - за 48-50 грн/л, що також свідчить про підвищення цін на 1-2 грн/л.

«Гуртові ціни на ДП зросли через підвищення у серпні європейських котирувань. Додатковим стимулом для зростання цін стала інформація про повернення акцизів на пальне. Та й клієнти, бачачи, що є всі причини для росту, стали охочіше закуповувати дизпальне», - каже один із опитаних трейдерів.

Разом із тим він зазначив, що в останні декілька днів серпня котирування в Європі знизились на більш ніж на $100/т, що може сприяти зниженню цін уже наступного тижня.

