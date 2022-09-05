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АНАЛІТИКА

Brent дорожчає майже на 4% на рішенні ОПЕК+ знизити квоту з видобутку у жовтні

 

Нафтові котирування різко прискорили зростання після рішення міністрів ОПЕК+ знизити квоту з видобутку наступного місяця.

Листопадові ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 15:40 EET подорожчали на $3,45 (3,71%) - до $96,47 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на жовтень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $2,98 (3,43%) - до $89,85 за барель

Міністри ОПЕК+ прийняли рішення знизити квоту з видобутку нафти у жовтні на 100 тис. барелів на добу до вересня, випливає з пресрелізу ОПЕК. Згідно з рішенням, підвищення на 100 тисяч барелів за добу призначалося лише для вересня. У пресрелізі зазначені квоти на жовтень, що відповідають квотам на серпень.

Наступна чергова зустріч міністрів призначена на 5 жовтня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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