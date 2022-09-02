Нафта зростає напередодні ОПЕК+, але побоювання щодо уповільнення попиту тиснуть на ринок

Ціни на нафту зросли в п'ятницю на очікуваннях того, що ОПЕК+ обговорить скорочення видобутку на зустрічі 5 вересня, хоча орієнтири віщували різке тижневе зниження, оскільки побоювання з приводу стримування Китаю COVID-19 і слабкого глобального зростання чинили тиск на ринок.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,68 долара, або 1,8%, до 94,04 долара за барель о 03:30 за Грінвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) підскочили на 1, 66 доларів, або 1,9%, до 88,27 доларів за барель.

Обидва еталонні контракти впали на 3% на попередній сесії до двотижневого мінімуму. Brent наближалася до тижневого падіння майже на 7%, а WTI мала впасти приблизно на 5% за тиждень.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, разом звані ОПЕК+, мають зустрітися 5 вересня на тлі падіння цін і падіння попиту, навіть незважаючи на те, що найбільший виробник Саудівська Аравія каже, що пропозиція залишається обмеженою.

Аналітик із сировинних товарів ANZ Деніел Хайнс сказав, що це може бути занадто далеко для того, щоб ОПЕК+ погодилася скоротити видобуток, але провідний виробник Саудівська Аравія, ймовірно, підкреслить те, що вона вважає невідповідністю між поточними цінами та обмеженими фундаментальними показниками пропозиції.

«Вони, безумовно, спробують якомога більше підняти ринок, щоб краще відобразити те, що вони вважають вузьким ринком, який схильний до подальших проблем з боку пропозиції», - сказав він.

ОПЕК+ цього тижня знизила свій прогноз попиту, тепер прогнозуючи, що попит відставатиме від пропозиції на 400 000 барелів на добу (барелів на добу) у 2022 році, але очікує на ринковий дефіцит у розмірі 300 000 барелів на добу у своєму базовому сценарії 2023 рік.

«Ми очікуємо, що група залишить цілі з видобутку без змін. Їхні власні цифри показують, що ринок жорсткіший, ніж очікувалося, і вони, ймовірно, також хотіли б отримати більше ясності щодо постачання з Ірану, перш ніж вносити якісь серйозні зміни до політики виробництва», - сказав Уоррен Паттерсон, голова дослідження товарів у ING.

Тим часом інвестори, як і раніше, стурбовані впливом останніх обмежень COVID-19 в Китаї. Місто Ченду в четвер запровадило карантин, який ударив по таких виробниках, як Volvo.

«Останнім часом ціни на нафту зіткнулися зі збігом зустрічних вітрів: нещодавні карантинні заходи в Китаї відбулися після тьмяних показників PMI, що вказують на нижчу картину зростання в довгостроковій перспективі і ставлять під загрозу перспективи попиту», - сказав Йеп Джун Ронг, ринковий стратег компанії. ІД.

Дані показали, що активність китайських заводів у серпні скоротилася вперше за три місяці на тлі ослаблення попиту, а нестача електроенергії та спалаху COVID-19 порушили виробництво.