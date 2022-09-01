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АНАЛІТИКА

Упродовж серпня автогаз на АЗС здешевшав ще на 10%

 

Середня ціна на скраплений газ за місяць (з 1 серпня по 1 вересня) у мережах АЗС знизилася на 2,89 грн/л, або на 9,98, – з 28,97 грн/л до 26,09. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 2,28 грн/л і 2,38 грн/л, до 26,92 і 26,86 грн/л відповідно.

На станціях групи «Приват» автогаз здешевшав на 3,43-4,00 грн/л і тепер коштує 25,08-25,18 грн/л.

На своїх АЗС мережа «Авантаж 7» виставила на стелу 23,95 грн/л (-3,00 грн/л до 1 серпня). На станціях KLO і SOCAR продукт здешевшав на 3,14 і 4,00 грн/л, до 25,63 і 26,48 грн/л відповідно.

Крім того, на 1,34-6,00 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS, «Овіс» та інших (див. табл.).

Найменше втратив у ціні скраплений газ на заправних станціях VostokGaz (-1,34 грн/л), до 26,85 грн/л, найбільше здешевшав – у мережі Prime (-6 грн), до 27,00 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 1 серпня по 1 вересня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

26,92

-2,28

WOG

26,86

-2,38

Авіас

25,18

-3,43

Укрнафта

25,08

-4,00

AMIC

24,80

-3,94

Shell

25,78

-3,16

SOCAR

26,48

-4,00

БРСМ-Нафта

26,10

-2,42

KLO

25,63

-3,14

Укргазвидобування

27,00

-2,50

Автотранс

27,48

-1,50

UPG

25,74

-2,54

Нефтек

25,49

-3,50

BVS

27,49

-1,50

Chipo

25,92

-2,75

Авантаж 7

23,95

-3,00

VostokGaz

26,85

-1,34

Фактор

24,50

-3,30

ZOG

26,60

-2,90

Prime

27,00

-6,00

Овіс

26,99

-1,50

Олас

25,90

-3,00

Катрал

25,57

-3,00

Mango

25,69

-2,45

Motto

26,09

-1,96

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За матеріалами: EnKorr
 

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