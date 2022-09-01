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Упродовж серпня автогаз на АЗС здешевшав ще на 10%
14:52 01.09.2022 |
Середня ціна на скраплений газ за місяць (з 1 серпня по 1 вересня) у мережах АЗС знизилася на 2,89 грн/л, або на 9,98, – з 28,97 грн/л до 26,09. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 2,28 грн/л і 2,38 грн/л, до 26,92 і 26,86 грн/л відповідно.
На станціях групи «Приват» автогаз здешевшав на 3,43-4,00 грн/л і тепер коштує 25,08-25,18 грн/л.
На своїх АЗС мережа «Авантаж 7» виставила на стелу 23,95 грн/л (-3,00 грн/л до 1 серпня). На станціях KLO і SOCAR продукт здешевшав на 3,14 і 4,00 грн/л, до 25,63 і 26,48 грн/л відповідно.
Крім того, на 1,34-6,00 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS, «Овіс» та інших (див. табл.).
Найменше втратив у ціні скраплений газ на заправних станціях VostokGaz (-1,34 грн/л), до 26,85 грн/л, найбільше здешевшав – у мережі Prime (-6 грн), до 27,00 грн/л.
Зміна роздрібних цін на АЗС з 1 серпня по 1 вересня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
26,92
|
-2,28
|
WOG
|
26,86
|
-2,38
|
Авіас
|
25,18
|
-3,43
|
Укрнафта
|
25,08
|
-4,00
|
AMIC
|
24,80
|
-3,94
|
Shell
|
25,78
|
-3,16
|
SOCAR
|
26,48
|
-4,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,10
|
-2,42
|
KLO
|
25,63
|
-3,14
|
Укргазвидобування
|
27,00
|
-2,50
|
Автотранс
|
27,48
|
-1,50
|
UPG
|
25,74
|
-2,54
|
Нефтек
|
25,49
|
-3,50
|
BVS
|
27,49
|
-1,50
|
Chipo
|
25,92
|
-2,75
|
Авантаж 7
|
23,95
|
-3,00
|
VostokGaz
|
26,85
|
-1,34
|
Фактор
|
24,50
|
-3,30
|
ZOG
|
26,60
|
-2,90
|
Prime
|
27,00
|
-6,00
|
Овіс
|
26,99
|
-1,50
|
Олас
|
25,90
|
-3,00
|
Катрал
|
25,57
|
-3,00
|
Mango
|
25,69
|
-2,45
|
Motto
|
26,09
|
-1,96
|
Середня ціна в Україні
|
26,09
|
-2,89
|
|
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