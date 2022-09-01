Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає 1 вересня через побоювання щодо зниження попиту та введених Китаєм обмежень на COVID-19

 

Ціни на нафту впали в четвер, оскільки інвестори були стурбовані тим, що агресивне підвищення відсоткових ставок з боку світових політиків уповільнить економіку та знизить попит на паливо, тоді як відновлення обмежень для стримування COVID-19 у Китаї також посилило тиск.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 53 центи, або 0,6%, до 95,11 долара за барель до 04:54 за Грінвічем. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 58 центів, або 0,7%, до 89,97 долара за барель.

«Побоювання, що зростають, з приводу ослаблення попиту на пальне через агресивне підвищення відсоткових ставок центральними банками США та Європи переважують побоювання з приводу дефіциту світових поставок», - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.

Він додав, що недавні ознаки ослаблення економіки Китаю та посилення обмежень у зв'язку з пандемією також вплинули на настрої.

"Очікується, що ринок перетягування каната, що відображає млявий прогноз попиту та обмежені оцінки пропозиції, продовжить розвиватися", - сказав Кікукава.

Опитування приватного сектора показало, що виробнича активність у Китаї вперше за три місяці скоротилася в серпні на тлі ослаблення попиту, тоді як брак електроенергії та нові спалахи COVID-19 порушили виробництво.

Південно-китайський технологічний центр Шеньчжень посилив обмеження на COVID-19, оскільки кількість випадків захворювання продовжувала зростати, а великі заходи та розваги у закритих приміщеннях були припинені на три дні у самому густонаселеному районі міста Баоань.

Нещодавня волатильність ринку нафти пішла за побоюваннями з приводу недостатньої пропозиції протягом кількох місяців після того, як Росія ввела свої війська в Україну, і коли ОПЕК щосили намагається збільшити видобуток.

Однак видобуток як у Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), так і в Сполучених Штатах досяг найвищого рівня з перших днів пандемії коронавірусу.

Згідно з опитуванням Reuters, видобуток ОПЕК за останній місяць досяг 29,6 млн барелів на добу, у той час як видобуток у США зріс до 11,82 млн барелів на добу в червні. Обидва перебувають на найвищому рівні з квітня 2020 року.

Проте, за даними ОПЕК та її партнерів, відомих як ОПЕК+, ринок нафти матиме невеликий профіцит всього 0,4 млн барелів на добу в 2022 році, що набагато менше, ніж прогнозувалося раніше, через недовиробництво її членів, повідомили джерела у ОПЕК+.

Тим часом, запаси сирої нафти в США впали на 3,3 млн. барелів, повідомило в середу Управління енергетичної інформації США, а запаси бензину скоротилися на 1,2 млн. барелів.

Міністри фінансів з «Великої сімки» обговорять запропоновану адміністрацією Байдена стелю цін на російську нафту на зустрічі в п'ятницю, повідомив Білий дім.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5704
  0,0860
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9273  0,15 0,39 40,6332  0,03 0,08
EUR 39,8795  0,17 0,44 40,7782  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,01 0,03 36,9350  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес