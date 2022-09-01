Нафта дешевшає 1 вересня через побоювання щодо зниження попиту та введених Китаєм обмежень на COVID-19

Ціни на нафту впали в четвер, оскільки інвестори були стурбовані тим, що агресивне підвищення відсоткових ставок з боку світових політиків уповільнить економіку та знизить попит на паливо, тоді як відновлення обмежень для стримування COVID-19 у Китаї також посилило тиск.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 53 центи, або 0,6%, до 95,11 долара за барель до 04:54 за Грінвічем. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 58 центів, або 0,7%, до 89,97 долара за барель.

«Побоювання, що зростають, з приводу ослаблення попиту на пальне через агресивне підвищення відсоткових ставок центральними банками США та Європи переважують побоювання з приводу дефіциту світових поставок», - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.

Він додав, що недавні ознаки ослаблення економіки Китаю та посилення обмежень у зв'язку з пандемією також вплинули на настрої.

"Очікується, що ринок перетягування каната, що відображає млявий прогноз попиту та обмежені оцінки пропозиції, продовжить розвиватися", - сказав Кікукава.

Опитування приватного сектора показало, що виробнича активність у Китаї вперше за три місяці скоротилася в серпні на тлі ослаблення попиту, тоді як брак електроенергії та нові спалахи COVID-19 порушили виробництво.

Південно-китайський технологічний центр Шеньчжень посилив обмеження на COVID-19, оскільки кількість випадків захворювання продовжувала зростати, а великі заходи та розваги у закритих приміщеннях були припинені на три дні у самому густонаселеному районі міста Баоань.

Нещодавня волатильність ринку нафти пішла за побоюваннями з приводу недостатньої пропозиції протягом кількох місяців після того, як Росія ввела свої війська в Україну, і коли ОПЕК щосили намагається збільшити видобуток.

Однак видобуток як у Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), так і в Сполучених Штатах досяг найвищого рівня з перших днів пандемії коронавірусу.

Згідно з опитуванням Reuters, видобуток ОПЕК за останній місяць досяг 29,6 млн барелів на добу, у той час як видобуток у США зріс до 11,82 млн барелів на добу в червні. Обидва перебувають на найвищому рівні з квітня 2020 року.

Проте, за даними ОПЕК та її партнерів, відомих як ОПЕК+, ринок нафти матиме невеликий профіцит всього 0,4 млн барелів на добу в 2022 році, що набагато менше, ніж прогнозувалося раніше, через недовиробництво її членів, повідомили джерела у ОПЕК+.

Тим часом, запаси сирої нафти в США впали на 3,3 млн. барелів, повідомило в середу Управління енергетичної інформації США, а запаси бензину скоротилися на 1,2 млн. барелів.

Міністри фінансів з «Великої сімки» обговорять запропоновану адміністрацією Байдена стелю цін на російську нафту на зустрічі в п'ятницю, повідомив Білий дім.