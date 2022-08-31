Середні ціни на всі види пального зберігаються два тижні поспіль

У середу, 31 серпня, порівняно з вівторком, 30 серпня, середні ціни на найбільші заправки України на автогаз не змінилися і становлять 26,47 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,10 гривні/літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 54,00 гривні/літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,10 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 54,00 гривні за літр.





Ціни на заправках 31 серпня, гривень/літр: