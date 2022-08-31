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АНАЛІТИКА

Нафта 31 серпня повзе вгору на ознаках стійкого попиту на паливо в США та послаблення долара

 

Ціни на нафту трохи відновилися в середу, оскільки дані вказали на стійкий попит на паливо в Сполучених Штатах, що дало перепочинок після падіння на 5% вдень раніше через побоювання, що попит постраждає від посилення обмежень Китаю на COVID-19 та підвищення відсоткові ставки ФРС.

Трохи слабший долар США також підтримав ринок, і, отже, нафта стала дешевшою для покупців, які тримають інші валюти.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) підскочили на 90 центів, або 1%, до 92,54 долара за барель о 03:06 за Гринвічем після падіння на 5,37 долара на попередній сесії через побоювання рецесії.

Жовтневі ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких спливає у середу, зросли на 70 центів, або 0,7%, до 100,01 долара за барель, компенсувавши падіння у вівторок на 5,78 долара. Активніший листопадовий контракт подорожчав на 96 центів, або 1%, до 98,80 долара за барель.

Коливання цін із початку конфлікту в Україні шість місяців тому налякали хедж-фонди та спекулянтів та послабили торги, що, у свою чергу, призвело до ще більшого коливання ринку, як це було видно у вівторок.

«Я не можу не наголосити, що низька ліквідність означає, що на нас чекають деякі волатильні рухи», - сказав аналітик із сировинних товарів Commonwealth Bank Вівек Дхар.

ідтримуючи ринкові настрої в середу, дані Американського інституту нафти (API) показали, що запаси бензину скоротилися приблизно на 3,4 млн барелів, тоді як запаси дистилятів, включаючи дизельне та реактивне паливо, скоротилися приблизно на 1,7 млн ​​барелів. за тиждень, що закінчився 26 серпня.

Скорочення запасів бензину майже втричі перевищило падіння на 1,2 млн барелів, на яке в середньому чекали вісім аналітиків, опитаних агентством Reuters. Щодо запасів дистилятів, вони очікували падіння приблизно на 1 млн барелів.

Однак дані API показали, що запаси сирої нафти зросли приблизно на 593 000 барелів, тоді як аналітики прогнозували падіння приблизно на 1,5 млн. барелів.

Зростання цін було обмежене побоюваннями, що деякі з найбільших міст Китаю - від Шеньчженя до Даляня - запроваджують обмеження та закривають підприємства, щоб приборкати COVID-19, тоді як друга за величиною економіка світу вже переживає слабке зростання.

"Загострення спалахів COVID-19 у Китаї також впливає на настрої", - відзначають аналітики ANZ Research.

Що стосується пропозиції, то на експорт нафти з Іраку не вплинуло найжорстокіше насильство, яке спостерігалося в Багдаді за останні роки, повідомили у вівторок три джерела. Зіткнення ослабли у вівторок після того, як впливовий священнослужитель Муктада ас-Садр наказав своїм послідовникам припинити протести.

Основним фактором, який підтримує ціни на даний момент, є розмови членів Організації країн-експортерів нафти та їх союзників, які разом називають ОПЕК+, про те, що вони можуть скоротити видобуток для стабілізації ринку. Наступна зустріч ОПЕК відбудеться 5 вересня.

"Вони зламають щелепу", - сказав Дхар. «Вони спробують зазначити, що ціни на ф'ючерси не відбивають справжньої напруженості. Але змусити всіх погодитись на скорочення видобутку - ще одна проблема».
За матеріалами: investing.com
 

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