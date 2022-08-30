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Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо повернення акцизів на бензин, дизель та автогаз
15:59 30.08.2022 |
Законопроект 7668-д підтримали 236 депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його інформацією, законопроект містить наступні норми:
* на автогаз повертається акциз у розмірі 52 євро за 1000 літрів,
* акцизи на бензин та дизель становитимуть 100 євро за 1000 літрів.
Крім того, акциз та ПДВ для альтернативних видів палива з додаванням біоетанолу, теж прирівнюється до 100 євро за 1000 літрів (зараз як і до війни 162 євро за 1000 літрів).
Нагадаємо, Кабінет міністрів подав законопроект до Ради щодо часткового повернення ставок акцизу на бензин та дизель на рівні 100 євро/1000 літрів. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин та дизель складали 213,5 та 139,5 євро відповідно. Однак законопроект 7668 не був включений до порядку денного Ради 16 серпня.
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