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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту посилили зниження під час торгів 30 серпня

 

Світові ціни на нафту у вівторок удень посилили зниження, барель Brent втрачає 1,7%, свідчать дані торгів.

Станом на 13:03 ЕЕТ ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки Brent знижується на 1,66%, до 101,22 долара за барель, жовтневих ф'ючерсів на WTI - на 1,46%, до 95,55 долара. Раніше вранці ціни знижувалися в межах 0,5%.

У вівторок вдень вартість нафти посилила зниження після зростання напередодні. За понеділок нафту марки Brent подорожчала майже на 2%, а WTI - на понад 4%. До збільшення нафтової вартості призвели можливі перспективи скорочення нафтової пропозиції та захоплення попиту на ринках.

Так, чергові очікування на скорочення пропозиції "чорного золота" з'явилися після заяви міністра енергетики Саудівської Аравії про те, що ОПЕК може скоротити її видобуток. У той же час, очікування збільшення попиту прийшли на ринки після заяви відомого підприємця Ілона Маска про те, що незабаром людству може знадобитися більше нафти і газу, оскільки без викопних енергоносіїв "цивілізація впаде".
 

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