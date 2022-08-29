Фінансовий комітет Ради підтримав законопроєкт про акциз на бензин та дизель EUR100/1 тис. л, газ - EUR52/1 тис. л

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований депутатами законопроєкт №7668-д, згідно з яким запропоновано встановити акциз на газ у розмірі EUR52/1 тис. л, інші види моторного палива EUR100/1 тис. л та зменшити акциз для альтернативних видів пального з додаванням біоетанолу з EUR162/1 тис. л до EUR100/1 тис. л, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з його повідомленням, у телеграм-каналі у понеділок за підтримку законопроєкту на засіданні комітету висловилися 18 депутатів, проти сам Железняк, утрималися троє.

Доопрацьований законопроєкт наразі не зареєстровано.

Водночас у понеділок у Раді було зареєстровано два альтернативні законопроєкти до урядового законопроєкту № 7668 про встановлення акцизу EUR100/1 тис. л на всі види пального (окрім альтернативного) - № 7668-1 авторства Дмитра Разумкова та групи народних депутатів та №7668- 2 авторства Железняка.

Згідно з першим законопроєктом запропоновано передбачити, що як виняток зміни до положень Податкового Кодексу, які встановлюють особливості правового регулювання на період воєнного становища, не можуть набути чинності раніше, ніж за три місяці з дня їх оприлюднення.

Метою документа зазначається необхідність забезпечення на період воєнного стану стабільності податкового законодавства, щоб надати бізнесу та громадянам можливість провадити прогнозовану господарську діяльність.

Альтернативний законопроєкт №7668-2 передбачає збереження нульової ставки акцизного податку на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан, а також додатково передбачає встановлення нульової ставки акцизу альтернативного моторного пального. Крім того, передбачається зниження за цим пальним ставки податку на додану вартість до 7%. Пояснюється, що метою проєкту є стимулювання використання альтернативного пального та підтримка його виробників на період воєнного стану.

Як повідомлялося, Верховна Рада 16 серпня відмовилася включати до порядку денного урядовий законопроєкт №7668 "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу про ставки акцизного податку" (№7668), згідно з яким встановлювався акциз на всі види пального у розмірі EUR100 на 1 тис. літрів.

У березні Верховна Рада скасувала стягнення акцизів на пальне. Це рішення було зумовлене гострою кризою на ринку пального України, спричиненою світовою паливною кризою та атаками Росії на інфраструктуру, призначену для зберігання та транспортування енергоносіїв.

