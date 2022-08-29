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АНАЛІТИКА

Гуртові ціни на пальне зросли вперше за 60 днів

 

Тиждень у гурті відзначився досить дивними й нетиповими для ринку подіями - підвищенням цін на дизпальне і одночасно зниженням на бензини. З 19 по 26 серпня оптова вартість бензину А-95 знизилася на 1,75 грн/л (на 4%), до 41,50 грн/л. Дизельне пальне за тиждень зросло на 2,0 грн/л (на 4,5%) і торгувалося в середньому по 46,25 грн/л. Про це повідомляє Консалтингова група «А-95».

Гуртові партії А-95 в п'ятницю, 26 серпня, пропонувалися в ціновому діапазоні 40-44 грн/л, що нижче на 1-2 грн/л порівняно з минулим тижнем.

Також на ринку перебували поодинокі пропозиції бензину А-92. В середньому його можна було придбати за 41,25 грн/л, або на 50 коп. дешевше, ніж тиждень тому. Трейдери пояснюють падіння цін на партії високооктану в Україні зниженням котирувань у Європі на цей нафтопродукт.

Торгівля дизелем велася в межах 43-49 грн/л, що також свідчить про підвищення на 2-3 грн/л порівняно з 19 серпня. В «А-95» зазначають, що це перше підвищення гуртових цін за останні 60 днів.

Як зазвичай, найнижчі ціни на дизель зафіксовано у південному регіоні - 43-46 грн/л, а з минулої п'ятниці ціна виросла на 2-3 грн/л.

У західному регіоні цей діапазон виглядав як 44-47 грн/л, що також свідчить про зростання цін на 2-3 грн/л порівняно з 19 серпня. При цьому в регіоні ресурс можна було придбати як автонормами, так і вагонними партіями. Вартість останніх була на рівні 55 500 грн/т.

Гуртові ціни в північному регіоні за тиждень також «підтягнулись» на 1-2 грн/л, і 26 серпня торгівля в цих областях велася в межах 45-48 грн/л. Тут також пропонувалися вагонні партії ДП, їх вартість складала 55 200 грн/т.

Дещо дорожче можна було придбати дизельне пальне у центральних і східних регіонах. У цих областях країни дизель пропонувався за цінами 46-49 грн/л, а ріст за тиждень склав 2-3 грн/л.

«Котирування на дизель ростуть, ми рухаємось відповідно. Клієнти це розуміють і почали закупатись, так що й попит пішов угору», - каже один із опитаних трейдерів.

Разом із тим він зазначив, що на ситуацію на дизельному ринку впливає сезонне підвищення попиту, а також побоювання стосовно можливого пересихання Дністра, викликаного засухою в Європі.

В «А-95» прогнозують, що за умови збереження поточних європейських котирувань ціна на гуртові партії дизпального встановиться у діапазоні 47-49 грн/л. При цьому великих змін на роздрібному ринку експерти поки що не очікують.
За матеріалами: EnKorr
 

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