Нафта зростає 29 серпня на перспективах скорочення пропозиції ОПЕК та зростання попиту

Ціни на нафту зросли на 1% у понеділок, з огляду на очікування що країни ОПЕК можуть обмежити видобуток, якщо це необхідно для підтримки цін, конфлікт у Лівії та зростання попиту на тлі різкого зростання цін на природний газ у Європі допомогли компенсувати похмурі перспективи зростання видобутку в США.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) підскочили на 1,09 долара, або 1,2%, до 94,15 долара за барель о 02:41 за Грінвічем, збільшившись на 2,5% минулого тижня.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 89 центів, або на 0,9%, до 101,88 долара за барель, збільшившись на 4,4% минулого тижня.

«Ціни на нафту зросли на тлі тиску на попит на паливо, що триває, через енергетичну кризу в Європі та обмеження пропозиції», - йдеться у замітці аналітиків щодо сировинних товарів Національного банку Австралії.

За їхніми словами, запеклі зіткнення у столиці Лівії, внаслідок яких у вихідні загинули 32 особи, викликали побоювання, що країна може скотитися до повномасштабного конфлікту, який може знову порушити постачання нафти з країни ОПЕК.

Обидва еталонні контракти торгувалися нижче на початку дня, оскільки долар виріс після різкого коментаря голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла у п'ятницю про те, що Сполучені Штати зіткнулися з тривалим періодом повільного зростання на тлі подальшого підвищення ставок.

"У той час як сильний долар стримує ціни на сировинні товари, проблема недостатньої пропозиції на ринках нафти, ймовірно, продовжить підтримувати тенденцію до зростання", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Ціни на нафту були підтримані натяками Саудівської Аравії та інших членів Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників, які разом іменуються ОПЕК+, про те, що вони можуть скоротити видобуток, щоб збалансувати ринок.

Об'єднані Арабські Емірати згодні із саудівськими поглядами на політику виробництва, повідомило Reuters у п'ятницю джерело, обізнане з цього питання, тоді як міністерство нафти Омана також заявило, що підтримує зусилля ОПЕК+ щодо підтримки стабільності ринку.

Джерела минулого тижня повідомили, що ОПЕК розгляне можливість скорочення видобутку, щоб компенсувати будь-яке збільшення видобутку з боку Ірану, якщо нафтові санкції буде знято, якщо Тегеран погодиться відновити ядерну угоду.

"Виробництво Ірану найближчим часом не компенсує дефіцит пропозиції", - сказав Тен.

Що стосується попиту, вищі ціни на природний газ у Європі підштовхують виробників електроенергії та промислових споживачів до переходу на дизельне паливо та мазут, що ще більше підтримує ціни на нафту, зазначають аналітики ANZ Research.