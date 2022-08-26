Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 19 по 26 серпня) у мережах АЗС знизилася на 0,21 грн/л - до 26,19 грн/л

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях AMIC і Shell автогаз здешевшав на 0,47 грн/л і 0,65 грн/л, до 25,05 і 25,82 грн/л відповідно.

У мережі «Укрнафти» продукт здешевшав на 0,38 грн/л, до 25,30 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» - на 0,36 грн/л, до 25,39 грн/л.

Крім того, на 0,3-,1,5 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS та інших (див. табл.).



