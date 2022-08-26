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АНАЛІТИКА

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 19 по 26 серпня) у мережах АЗС знизилася на 0,21 грн/л - до 26,19 грн/л

 

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях AMIC і Shell автогаз здешевшав на 0,47 грн/л і 0,65 грн/л, до 25,05 і 25,82 грн/л відповідно.

У мережі «Укрнафти» продукт здешевшав на 0,38 грн/л, до 25,30 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» - на 0,36 грн/л, до 25,39 грн/л.

Крім того, на 0,3-,1,5 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS та інших (див. табл.).


Зміна роздрібних цін на АЗС з 19 по 25 серпня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

26,92

0,00

WOG

26,93

0,00

Авіас

25,39

-0,36

Укрнафта

25,30

-0,38

AMIC

25,05

-0,47

Shell

25,82

-0,65

SOCAR

26,48

0,00

БРСМ-Нафта

26,30

-0,26

KLO

25,63

0,00

Укргазвидобування

27,00

0,00

Автотранс

27,48

-0,30

UPG

25,72

-0,10

Нефтек

25,49

-1,50

BVS

27,49

-0,30

Chipo

25,97

-0,33

Авантаж 7

23,95

-0,60

VostokGaz

26,95

-0,45

ZOG

26,80

-0,19

Rodnik

26,99

-0,50

Катрал

25,57

-0,40

Mango

25,54

-0,28

Рур груп

25,85

-0,50

Середня ціна в Україні

26,19

-0,21
За матеріалами: EnKorr
 

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