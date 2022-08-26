Фінансові новини
- |
- 26.08.22
- |
- 15:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 19 по 26 серпня) у мережах АЗС знизилася на 0,21 грн/л - до 26,19 грн/л
12:33 26.08.2022 |
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях AMIC і Shell автогаз здешевшав на 0,47 грн/л і 0,65 грн/л, до 25,05 і 25,82 грн/л відповідно.
У мережі «Укрнафти» продукт здешевшав на 0,38 грн/л, до 25,30 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» - на 0,36 грн/л, до 25,39 грн/л.
Крім того, на 0,3-,1,5 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS та інших (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 19 по 25 серпня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
26,92
|
0,00
|
WOG
|
26,93
|
0,00
|
Авіас
|
25,39
|
-0,36
|
Укрнафта
|
25,30
|
-0,38
|
AMIC
|
25,05
|
-0,47
|
Shell
|
25,82
|
-0,65
|
SOCAR
|
26,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,30
|
-0,26
|
KLO
|
25,63
|
0,00
|
Укргазвидобування
|
27,00
|
0,00
|
Автотранс
|
27,48
|
-0,30
|
UPG
|
25,72
|
-0,10
|
Нефтек
|
25,49
|
-1,50
|
BVS
|
27,49
|
-0,30
|
Chipo
|
25,97
|
-0,33
|
Авантаж 7
|
23,95
|
-0,60
|
VostokGaz
|
26,95
|
-0,45
|
ZOG
|
26,80
|
-0,19
|
Rodnik
|
26,99
|
-0,50
|
Катрал
|
25,57
|
-0,40
|
Mango
|
25,54
|
-0,28
|
Рур груп
|
25,85
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
26,19
|
-0,21
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Майбутнє після війни. Які шанси Зеленського
|NASAMS, безпілотники і ракети: розкрито склад рекордного пакету допомоги від США
|Байден оголосив про найбільший транш військової допомоги Україні на $2,98 млрд - Білий дім
|Україна в День Незалежності отримає грант $3 млрд від США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|АРМА передали російські активи аграрного підприємства на 4,6 мільярда
|Україна отримає «митний безвіз» із ЄС вже цього року – Шмигаль
|Нафта 26 серпня прискорила зростання і завершує тиждень у плюсі, Brent наближається до $101 за барель
|Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 19 по 26 серпня) у мережах АЗС знизилася на 0,21 грн/л - до 26,19 грн/л
|В Україні хочуть прибрати рекламні щити вздовж доріг
|Гроссі розраховує на постійну присутність місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
Бізнес
|Оновлення YouTube TV дозволить користувачам переглядати чотири канали одночасно
|Кіберполіція у співпраці з monobank та «ПриватБанком» упіймала фішерів, які привласнили 10 мільйонів гривень з банківських карток українців
|Сім великих компаній розмістили у TSMC замовлення на 3-нм чіпи
|Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT
|Google Cloud відбилася від рекордної за інтенсивністю DDoS-атаки
|У Microsoft розповіли про пісню, яка «вбивала» ноутбуки - ще за часів Windows XP
|Як виступити на власному похороні. Вчені розробили нову технологію