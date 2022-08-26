Світові ціни на нафту зростають 26 серпня в очікуванні виступу глави ФРС

Світові ціни на нафту в п'ятницю вранці зростають, тепер і нафтовий ринок очікує на заяви глави Федеральної резервної системи (ФРС) США на симпозіумі в Джексон-Хоулі, які можуть вплинути на курс долара і відбитися на очікуваннях попиту, свідчать дані торгів.

Станом на 7:47 ЕЕТ ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки Brent зростала на 0,85%, до 100,18 долара за барель, жовтневих ф'ючерсів на WTI - на 0,93%, до 93,38 долара.

Пізніше в п'ятницю голова Федрезерва Джером Пауелл виступить на економічній конференції в Джексон-Хоулі, ринки очікують від нього підказок щодо монетарної політики та економічної ситуації. Трейдери чекатимуть на сигнали з приводу темпів підвищення ключової ставки, оскільки посилення монетарної політики може призвести до зміцнення долара, що негативно для нафтових цін, і спровокувати рецесію, що позначиться на нафтовому попиті.

ФРС підвищила ставку вже чотири рази з початку року, влітку було два підвищення на 75 базисних пунктів. Ринки оцінюють, чи регулятор уповільнюватиме темп збільшення показника, підвищивши ставку на 50 базисних пунктів у вересні, у світлі сильної макростатистики. Так, оцінка зниження ВВП США у другому кварталі була переглянута на краще, а річна інфляція за підсумками липня показала уповільнення. У вересні, за даними CME Group, 60,5% аналітиків очікують підвищення ставки на 0,75 процентного пункту, до 3-3,25% річних.

Водночас з початку тижня нафту може показати зростання в середньому на 3% після сигналів від Саудівської Аравії про можливе зниження видобутку ОПЕК+. "Важко виправдати зниження видобутку при поточному рівні цін, але перспектива зниження передбачає, що нижня межа ринку не сильно нижча за недавні мінімуми", - заявив агентству Блумберг голова відділу сировинної стратегії ING Groep NV. Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

Іншим базовим чинником нафтового ринку залишається іранська ядерна угода, яка може повернути ринку іранську нафту. Загальноекономічні ризики, які можуть вплинути на перспективи попиту, також є загалом негативними для нафтових котирувань.