Світові ціни на нафту зростають 25 серпня на статистиці зі США та очікуваннях з видобутку ОПЕК+

Світові ціни на нафту в четвер вранці зростають, ринки продовжують очікувати на рішення ОПЕК+ з видобутку, оцінюючи також дані про падіння запасів нафти в США за тиждень, свідчать дані торгів.

Станом на 7:31 ЕЕТ ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки Brent зростала на 0,55%, до 101,78 долара за барель, жовтневих ф'ючерсів на WTI - на 0,43%, до 95,3 долара.

Ціни на нафту продовжують підніматися після слів міністра енергетики Саудівської Аравії щодо можливого скорочення видобутку ОПЕК+. В результаті вартість нафти Brent закріпилася вище 100 доларів за барель, WTI - вище 95 доларів. Наступне засідання ОПЕК заплановано на 5 вересня.

Підтримку цін надає і статистика Міненерго США про тижневі запаси нафти в країні. Так, комерційні запаси США за тиждень до 19 серпня впали на 3,3 мільйона барелів, тоді як прогнозувалося зниження на 0,9 мільйона барелей. Запаси дистилятів водночас несподівано знизилися, а бензину - скоротилися слабше за очікування. Видобуток зменшився на 100 тисяч барелів на добу, до 12 мільйонів барелів на добу.

Аналітики звертають увагу і на інші базові фактори ринку, такі як ядерна угода з Іраном, яка може повернути ринок іранську нафту. "Настрій ринку залишається непостійним, потрібно вирішити принаймні дві важливі короткострокові та середньострокові базові невизначеності: долю іранської угоди та траєкторію світового попиту на нафту", - вважає засновниця консалтингової компанії Vanda Insights в Сінгапурі Вандана Харі (Vandana Hari), яку . "Про скорочення ОПЕК+ легше говорити, ніж зробити", - додає експерт.