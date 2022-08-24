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АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає 24 серпня після зростання на очікуваннях з видобутку ОПЕК+ днем ​​раніше

 

Світові ціни на нафту в середу вранці знижуються після зростання майже на 4% напередодні, що було викликано очікуваннями щодо зменшення видобутку країнами ОПЕК+, ринки також чекають на статистику за тижневими запасами в США, свідчать дані торгів.

Станом на 7:30 ЕЕТ ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки Brent знижувалась на 0,45%, до 99,77 долара за барель, жовтневих ф'ючерсів на WTI - на 0,32%, до 93,44 долара.

Ціна нафти Brent стабілізувалася поблизу рівня 100 доларів за барель, WTI - вище 93 доларів після заяв ОПЕК+ з видобутку. Раніше міністр енергетики Саудівської Аравії Абдель Азіз бен Сальман в інтерв'ю агентству Блумберг повідомив, що ОПЕК+ може скоротити видобуток нафти для утримання зниження цін на "чорне золото", яке нещодавно почалося. Внаслідок цього ціни на нафту у вівторок зросли майже на 4%.

"Можливо зниження видобутку ОПЕК+, на яке натякнула Саудівська Аравія цього тижня, дало каталізатор покупцям", - сказав агентству Блумберг ринковий стратег IG Asia Pte Іп Цзюнь Жун. Експерт зазначив також, що ймовірність поновлення ядерної угоди з Іраном може спричинити імпульсивну реакцію та призвести до зниження цін.

Інвестори звертають увагу на статистику Американського інституту нафти (API) про помітне падіння запасів. У ніч на середу API повідомив, що оцінює зниження комерційних запасів у США за тиждень по 19 серпня 5,6 мільйона барелів. Офіційну статистику про комерційні запаси в країні за минулий тиждень буде опубліковано міненерго увечері в середу. Аналітики чекають на зниження запасів на 0,9 мільйона барелів.
 

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