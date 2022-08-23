Світові ціни на нафту 23 серпня посилили зростання до 1,5-1,8% на очікуваннях щодо подальших рішень ОПЕК+

Світові ціни на нафту посилили зростання у вівторок вдень на очікуваннях щодо подальших рішень ОПЕК+, свідчать дані торгів.

Станом на 13:16 ЕЕТ ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки Brent зростала на 1,46% - до 97,89 долара за барель, жовтневих ф'ючерсів на WTI - на 1,8%, до 91,98 долара.

Нафтові котирування продовжують ранкове зростання, яке становило близько 0,8%. Трейдери відіграють новини довкола ОПЕК+. Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдель Азіз бен Сальман в інтерв'ю агентству Блумберг, цитати з якого були опубліковані в понеділок увечері, повідомив, що альянс незабаром розпочне роботу над новою нафтовою угодою на період після 2022 року. При цьому він зазначив, що ОПЕК+ має всі необхідні важелі впливу на волатильність ринку, включаючи скорочення видобутку.

"Чи виправдане скорочення видобутку ОПЕК чи ОПЕК+ після вересня, є спірним питанням. Звичайно, картина буде іншою, якщо скорочення видобутку буде викликано потенційним поверненням Ірану (на нафтовий ринок - ред.)", - сказав Блумбергу аналітик брокерської компанії PVM Oil Associates Ltd Тамаша Варга (Tamas Varga).