Нафта 22 серпня дешевшає на 1,3% на побоюваннях за попит та очікуваннях навколо поставок Ірану

Світові ціни на нафту в понеділок вранці опускаються на 1,3%, ринки оцінюють перспективи навколо попиту у світлі економічних ризиків, також очікують новини щодо можливого відновлення постачання з Ірану, свідчать дані торгів.

Станом на 7:38 ЕЕТ ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки Brent опускалася на 1,33%, до 95,43 долара за барель, жовтневих ф'ючерсів на WTI - на 1,38%, до 89,19 долара.

Котирування нафти розпочинають робочий тиждень у мінусі після зниження минулого тижня сумарно приблизно на 1,4%. З одного боку, ціни стримує зміцнення долара: індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) минулого тижня зміцнився на 2,4%, піднявшись понад 108 пунктів. Дорогіший долар робить сировинні товари менш доступними для покупки в іншій валюті.

З іншого боку, серед трейдерів зберігаються побоювання щодо економічних перспектив. Світові центробанки схильні до підвищення ключових ставок для заборони зростання цін, що посилює ризики рецесії.

Перспективи збільшення постачання за рахунок Ірану також негативно відбиваються на вартості нафти. Так, у вихідні президент США Джо Байден та низка європейських лідерів обговорили, серед іншого, переговори щодо ядерної угоди з Іраном.

"Хоча Ірану може знадобитися кілька місяців, щоб повернути видобуток на досанкціонний рівень у разі угоди, у короткостроковій перспективі вони все ж таки можуть збільшити експорт, покладаючись на запаси у сховищах", - сказав агентству Блумберг голова відділу сировинної стратегії ING Groep NV. Уоррен Паттерсон.