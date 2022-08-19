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Ціни на нафту 19 серпня падають, оскільки побоювання щодо уповільнення зростання цін обмежують прибутки
08:56 19.08.2022 |
Ціни на нафту знизилися в п'ятницю після дводенного зростання, оскільки учасники ринку зіставили побоювання щодо глобального економічного спаду, який може знизити попит на пальне, з очікуваннями на скорочення поставок до кінця року.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 36 центів, або 0,4%, до 96,23 долара за барель до 03:09 за Гринвічем після зростання на 3,1% у четвер. Американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні 90,29 долара за барель, знизившись на 21 цент, або 0,2% після зростання на 2,7% на попередній сесії.
Проте еталонні контракти зазнали тижневих втрат у розмірі близько 1,5%.
У той час як оптимістичні щотижневі дані зі США зміцнили оптимізм щодо поліпшення попиту на паливо в найближчій перспективі, побоювання з приводу рецесії і можливе збільшення видобутку ОПЕК+, ймовірно, обмежать потенціал зростання цін на нафту, сказав Сатору Йошида, аналітик з сировинних товарів. з Rakuten Securities.
Запаси сирої нафти в США різко скоротилися, оскільки за останній тиждень країна експортувала рекордні 5 мільйонів барелів нафти на день, а нафтові компанії зіткнулися з високим попитом з боку європейських країн, які прагнуть замінити нафту з Росії.
Зберігаючи запаси сирої нафти, нафтопереробні заводи США планують продовжувати працювати майже на повну потужність цього кварталу, оскільки нафтопереробні заводи відклали у бік побоювання з приводу рецесії та зниження роздрібних цін, щоб постачати більше палива.
Зростання виробництва палива в США може частково компенсувати зниження експорту нафтопродуктів із Китаю цього року, оскільки Пекін надає пріоритету місцевому ринку для стримування внутрішньої інфляції палива.
Щодо постачань, новий генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти Хайтам Аль-Гайс заявив агентству Рейтер, що у високих цінах на енергоносії винні політики, законодавці та недостатні інвестиції в нафтогазовий сектор, а не його група.
Група разом з такими союзниками як Росія, відома як ОПЕК+, має зустрітися 5 вересня, щоб відрегулювати видобуток. За словами Аль Гайса, ОПЕК прагне того, щоб Росія залишалася частиною операції з видобутку нафти ОПЕК+ після 2022 року.
На знак покращення пропозиції ціновий розрив між ф'ючерсами на строкову нафту та ф'ючерсами на нафту марки Brent із постачанням другого місяця з кінця липня скоротився приблизно на 5 доларів за барель.
Рекордний експорт сирої нафти зі США, відновлення виробництва в Лівії та стійкий експорт із Росії та Ірану послабили глобальні проблеми з постачанням напередодні пікового обслуговування нафтопереробних заводів.
Росія прогнозує зростання виробництва та експорту до кінця 2025 року, як показав документ міністерства економіки, з яким ознайомилося агентство Reuters, в якому йдеться про те, що доходи від експорту енергоносіїв зростуть цього року на 38%, частково через збільшення обсягів експорту нафти.
Тим часом Іран збільшив експорт нафти у червні та липні і може збільшити його ще більше цього місяця, запропонувавши більшу за російську знижку на нафту для свого основного покупця Китаю, повідомляють фірми, що відстежують потоки.
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