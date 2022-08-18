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АНАЛІТИКА

Раді запропонують два альтеративних акцизному законопроєкти

 

До Верховної Ради найближчим часом надійде два альтернативних законопроєкти щодо повернення акцизних ставок на пальне. Про це стало відомо під час вчорашнього «круглого столу» в Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, повідомляє кореспондент enkorr.

Зокрема, один із проєктів пропонує народний депутат (фракція «Слуга народу») Анатолій Костюх.

Його пропозиція мало чим відрізняється від запропонованого урядом законопроєкту. Депутат так само вважає за доцільне запровадити ставки акцизів для всіх видів пального на рівні 100 євро за 1000 літрів. При цьому Костюх наполягає на встановлені конкретної дати, з якої ці ставки мають діяти.

На його думку, нею має стати 1 жовтня цього року. «Зараз ніхто не знає, коли засідає Верховна Рада, ніхто не афішує, коли і що вона ухвалить і коли президент це підпише, а, відповідно, імпортер закуповує пальне, везе, а наступного дня продає його. При цьому він може потрапити в ситуацію, коли за один день пальне здорожчає, й нестиме збитки», - каже він.

«Плюс не забуваємо, що багато імпортерів захочуть відразу закупити великі обсяги, привезуть усе на кордон, і це створить своєрідний колапс на пунктах пропуску», - вважає депутат.

Ще один законопроєкт пропонують депутати «Європейської Солідарності» на чолі з екс-головою податкового комітету Ніною Южаніною.

«Наша модель і пропозиція полягатиме в тому, щоб від сьогоднішньої ситуації, від «0», ставки акцизів на пальне встановлювати у певному відсотковому співвідношенні до мінімальних за 96 Директивою ЄС 2003 року», - анонсував проєкт нардеп Сергій Серветник.

Згодом Ніна Южаніна в своєму телеграм-каналі пояснила, що ця директива чітко визначає мінімальні ставки акцизу на всі види пального й відповідну пропорцію між ними. Зокрема базова ставка для бензину - 359 євро за 1000 літрів, для дизелю - 330 євро, для скрапленого газу - 68 євро.

«Буду пропонувати податковому комітету розпочати процес адаптації Директиви ЄС із рівня 5% від базових ставок для кожного виду пального», - повідомила Южаніна.

Таким чином, народний депутат пропонує для початку встановити акцизну ставку для бензину на рівні 17,95 євро за 1000 літрів, для дизельного пального - 16,5 євро і для скрапленого газу - 3,4 євро за 1000 літрів.

Зазначимо, ще 2020 року пані Южаніна пропонувала зафіксувати співвідношення ставок акцизного податку на автогаз в Україні на рівні 25% від ставки акцизу на автомобільні бензини.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 березня 2022 року ухвалила закон №7137-д, яким передбачила нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ і зменшення ПДВ з 20-ти до 7%.

Через п'ять місяців уряд вніс у Верховну Раду законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне, який було зареєстровано на сайті парламенту 14 серпня.

На думку директора Консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, після повернення акцизу ціни на нафтопродукти на АЗС залишаться на поточному рівні. Таку ж думку висловив і Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України (Мінінфраструктури ініціювало подання законопроєкту).
За матеріалами: EnKorr
 

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