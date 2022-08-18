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Ціни на пальне не змінюються кілька діб підряд
11:48 18.08.2022 |
У четвер, 18 серпня, порівняно з середою, 17 серпня, середні ціни на найбільші заправки України на автогаз не змінилися і становлять 26,47 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,10 гривні/літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 54,00 гривні/літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,10 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 54,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ збереглися на 26,47 гривні за літр.
Ціни на заправках 18 серпня, гривень/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
49,19
|
52,99
|
25,63
|
Окко
|
51,00
|
55,00
|
26,99
|
WOG
|
-
|
-
|
26,79
|
Середнє значення
|
50,10
|
54,00
|
26,47
|
|
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